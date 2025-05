La 'marea rosa' llenará Madrid con 36.000 participantes en la Carrera de la Mujer

Redacción deportes, 5 may (EFE).- La Carrera de la Mujer regresa a Madrid el próximo 11 de mayo con 36.000 participantes, convertida en el evento deportivo femenino más grande de toda Europa y reafirmando su compromiso con "la vida activa y la importancia de la prevención y la investigación" contra el cáncer.

La prueba ha tenido un crecimiento exponencial a lo largo de estos veinte años, desde las 5.500 participantes de la primera edición hasta las 36.000 de este vigésimo primer aniversario, que lucirán una camiseta rosa con el lema 'Tu dorsal suma', de material cien por cien reciclado.

Durante la presentación, celebrada en el ayuntamiento de Madrid, se homenajeó a la atleta paralímpica, Alba García Falagan, medallista de bronce en los Juegos de París en salto de longitud clase T11 de discapacitados visuales.

"Ser mujer y tener discapacidad no es nada sencillo. Cuando empecé a correr y saltar no tuve muchos referentes femeninos y a mi me gustaría ser un referente para mujeres con y sin discapacidad. Aún así, valoro haber estado rodeado de mujeres maravillosas que me han ayudado a perseguir mis sueños", destacó la atleta madrileña.

Este año la carrera modifica su recorrido de 6,4 kilómetros. El inicio estará en el Paseo de la Castellana, a la altura de Nuevos Ministerios, y tras bajar hacía la Plaza de Colón y Cibeles, las participantes enfilarán la calle Alcalá para tomar la Gran Vía camino de Plaza de España y Princesa, dónde girarán para enfilar la meta hacía el Parque del Oeste.

Para Sonia Cea, concejala de Deportes del ayuntamiento de Madrid, esta carrera supone "un emblema de la ciudad de Madrid por todo lo que representa".

"Lo importante aquí es participar y dar testimonio de las 36.000 historias que hay detrás de los 36.000 dorsales. Queremos que cada año sea más grande la marea rosa para inculcar y fomentar la vida activa", manifestó.

Una de las iniciativas solidarias que apoya este año la prueba es el proyecto #MasQueUnaMuñeca, que ofrece a todas las corredoras de la Carrera de la Mujer la oportunidad de formar parte en el proceso de inclusión social y laboral de mujeres supervivientes de diversas formas de violencia de género.

Junto a Wanawake Mujer, y con la colaboración de Proyecto Esperanza y otras entidades sociales (Fundación Amaranta, Asociación Clara Campoamor, ONG Mestura), la organización lanza un mensaje subrayando que el "camino hacia la igualdad y el acceso a oportunidades de mujeres que lo han perdido todo sólo se puede hacer con la unión de todas las mujeres".

Madrid es la tercera parada del circuito de la Carrera de la Mujer de 2025 tras las pruebas de Las Palmas de Gran Canaria y Valencia, ya celebradas con 14.000 participantes. Las siguientes serán Vitoria (1 junio), Gijón (8 junio), A Coruña (21 septiembre), Zaragoza (19 de octubre), Barcelona (16 noviembre) y Sevilla (23 noviembre).

Al finalizar el circuito, se realizará una aportación a la Asociación Española Contra el Cáncer de 90.000 euros y en esta edición del vigésimo primer aniversario de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana también se harán donaciones a diferentes iniciativas solidarias. EFE