El PP advierte de que el apagón y los cortes del AVE afectan a la imagen exterior y la confianza de inversores

El PP ha advertido este lunes al Gobierno de que el apagón sufrido hace una semana y los cortes que se han producido en las últimas horas en la línea de AVE en la línea entre Madrid y Sevilla afectan a la imagen internacional de España y la confianza de quienes se plantean invertir aquí.

Así lo ha hecho su portavoz en la Comisión de Exteriores en el Congreso de los Diputados, Carlos Floriano, con motivo de la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para explicar, entre otras cosas, la nueva Estrategia de Acción Exterior del Gobierno.

"Del episodio del lunes pasado, como del de hoy, no salimos fortalecidos", ha sostenido el portavoz del PP, incidiendo en que "la cuestión no es qué pronto se levanta el sistema eléctrico" sino "por qué se cae".

"La confianza no se genera porque se levante pronto, sino porque no se caiga", ha abundado, ironizando con que pueda haber quienes se planteen "vamos a invertir en España, que de vez en cuando se cae todo el sistema eléctrico, pero luego se recupera".

"No hagan el ridículo ni se lo hagan hacer a los españoles", ha añadido Floriano, incidiendo en que a día de hoy siguen sin conocerse las causas del apagón y por tanto "sabemos que puede suceder de nuevo". "Sabemos también que no se descarta nada, ni a nadie, y que esto se plantea infantilmente como una lucha entre renovables o nucleares, siempre polarizando, siempre construyendo muros para sobrevivir", ha añadido.

En este sentido, el portavoz de los 'populares' ha apostado por "un mix energético seguro" en el que quepan todas las fuentes que contribuyan a un mejor precio para empresas y familias y evite el cambio climático. A su juicio, "nadie entiende en Europa que con lo que está pasando hay un gobierno cerrando centrales, perjudicando la autonomía estratégica de la Unión Europea, la competitividad de la economía europea y la española".

En su segunda intervención, Floriano ha abundado en esta idea, "forma parte de la imagen exterior de España y no fue una imagen buena" como tampoco lo ha sido la ofrecida este lunes. "Sea la razón que sea, tenga el origen que tenga, no es una buena imagen la que se traslada", ha agregado. "No se trata de buscar culpables, sino de encontrar una solución a un problema", ha remachado.

IMAGEN DE UN PAÍS UNIDO

Albares le ha respondido esgrimiendo que "la imagen exterior de España es la de un país que se levanta unido para recuperar su sistema eléctrico en un tiempo récord y lo consigue". "Y que va a hacer todo lo que haya que hacer para que no se vuelvan a repetir estas situaciones", ha añadido.

"Esa es la imagen exterior de España que ustedes intentarán boicotear", ha reprochado al principal partido de la oposición, al que ha afeado una vez más que votó en contra de la actual Comisión Europea, que hizo campaña para impedir que España recibiera fondos europeos, que habla "mal del Estado de derecho" y que trata de boicotear el que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas oficiales en la UE.

Asimismo, ha recriminado a los de Alberto Núñez Feijóo que, "al igual que sus socios de Vox, han escogido a los autoritarios" en un momento crucial para España, para Europa y para la democracia. "Han escogido a la extrema derecha frente a elevar a Europa", ha lamentado.

Durante su intervención inicial, el jefe de la diplomacia ha sostenido que "España, Europa y el mundo se encuentran en una encrucijada y de lo que decidamos ahora depende el futuro en el que viviremos", defendiendo la necesidad de una "política de Estado".

"El rechazo a todo, la confrontación y la descalificación permanente no construyen nada. La política de tierra quemada solo produce cenizas y nada de eso es compatible con la buena política y con la democracia", ha reivindicado Albares, dirigiéndose a los grupos parlamentarios, en particular a la oposición. "Es un momento para la unidad de Europa, es un momento de sumar voluntades y asumir compromisos. Es el momento de la unión y de la responsabilidad política", ha rematado.

CRÍTICAS POR EL GASTO EN DEFENSA

Por otra parte, Floriano también ha criticado al Gobierno por la manera en que ha gestionado el debate en torno al aumento del gasto en defensa. "Para nuestros aliados no pasa desapercibido que han arrastrado los pies para no hacer el esfuerzo en defensa", han denunciado.

El portavoz de los 'populares' ha afeado que "llegaron incluso a desmentir al secretario general de la OTAN cuando dijo que antes del verano el Gobierno español incrementaría el gasto en defensa hasta llegar al 2% del PIB", como finalmente anunció hace dos semanas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "sin presupuesto y sin autorización del Congreso".

"Podrían haber intentado buscar una mayoría parlamentaria para aprobar nuestros compromisos con los aliados desde el principio, pero no quieren", ha lamentado, apuntando a que el PP les habría respaldado en este sentido, pero "para hacerlo tendrían que haber superado el muro que construyeron para sobrevivir".

"Y ustedes prefieren seguir encerrados detrás de él un día más, una semana más, un mes más. Si en la próxima cumbre de la OTAN del mes de junio nos dicen que hay que llegar al 3% del PIB en defensa, pues ya verán cómo engañan a los socios, a la opinión pública, mientras el interés general queda en el último plano de sus prioridades", ha recriminado Floriano.