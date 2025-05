Luisle Sánchez: "Un kilómetro más y pillo una pájara de las de antes"

Tafroukht (Marruecos), 4 may (EFE).- Luis León Sánchez, defensor del título en la Titan Desert de Marruecos, se impuso en la cuarta etapa después de protagonizar un ataque a 90 km de meta junto al líder costarricense Andrey Amador. Ambos llegaron juntos a meta, pero el murciano justo de fuerzas".

"Para nada hemos ido sobrados. Un km más y pillo una pájara como aquellas de hace años, pero bueno, al final venimos aquí a intentar darle visibidad a los patrocinadores que nos representan y hacerlo de la mejor manera posible. Ayer tuve mala suerte con la cadena, cosa que puede ocurrir en la Titan", explicó el murciano en meta.

Una pareja perfecta la que formaron Luis Léón y Amador, ambos hasta hace poco profesionales de la ruta y antiguos compañeros.

"A Amador le conozco desde hace muchos años, compartimos equipo y nos hemos entendido bien. Cada día me siento mejor y me siento a gusto en la Titan. Se trata de disfrutar de la bici, es un hobby que nos une a todos los que venimos aquí", comentó.

Luisle señaló a Amador como favorito para sucederle en el palmarés.

"A Andrey le veo fuerte, ha venido en forma y con ganas, como si no se hubiese retirado. Me recuerda a mi cuando me retiré y decidí venir a estas carreras. Además viene con un equipo como KH7 que prepara muy bien este tipo de eventos".

En esta ocasión la navegación no fue la clave de la etapa, donde se impuso más la fuerza para rodar que la habilidad para navegar.

" Andrey y yo somos menos expertos que los "bikers" en la orientación, pero al final intentamos hacerlo de la mejor manera posible. Fue una etapa en la que no había que navegar mucho, una etapa que parecía que no tampoco tenía muchísimos atajos, no fue un inconveniente", concluyó. EFE