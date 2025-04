Oliver Laxe sobre 'Sirat', que irá a Cannes: "Es una respuesta a esta época histérica"

Madrid, 10 abr (EFE).- El cineasta gallego Oliver Laxe empezará fuerte la temporada de festivales porque ha trascendido este jueves que competirá en el de Cannes su última película, titulada 'Sirat', "un viaje sensorial y poético", según sus palabras, y también "una respuesta a esta época convulsa e histérica".

En una comparecencia telemática celebrada tras conocerse que su nuevo trabajo participará en la sección oficial del gran festival francés junto a 'Romería', de Carla Simón, el guionista y director ha reconocido que se enteró de la inclusión de la película en la competición hace tres días y que antes, incluso, tenía la sensación de que semejante logro podía suceder.

Le estaba llegando un "'feedback'" muy positivo sobre 'Sirat', que se estrenará a primeros de junio en España, ha añadido. Sergi López y Bruno Núñez (visto en la serie 'La mesías') encabezan un reparto que se nutre, además, de otros actores y actrices no profesionales.

'Sirat', que como Laxe ha explicado, es un "símbolo tao" que significa 'camino' en doble acepción física y espiritual y además "puente que une el infierno y el paraíso", cuenta la búsqueda de la hija del personaje de López, acompañado por su otro hijo, el personaje de Núñez.

Rodada en España (Zaragoza y Teruel) y en Marruecos, 'Sirat' es un trabajo "poliédrico", por un lado, y "radical", por otro, en palabras de Laxe. Pero, al mismo tiempo, "dialoga con la actualidad" entre "ecos de un mundo en convulsión" y de una época que apunta al "fin de algo". Un mundo que es el actual y una época que es la actual.

Laxe ha hecho la siguiente reflexión al respecto: "Soy de una generación que nació sintiendo que este mundo no está bien cosido (...) La película es de gente de esa generación. Gente que no tiene miedo a morir, que no participa en esta histeria general. Que lo único a lo que tiene miedo es a engañarse. Por ello, toman decisiones radicales".

"Los personajes de 'Sirat' -continúa- son de mundos, imaginarios y ecosistemas muy diferentes, pero no se juzgan. Es un choque entre dos mundos que no se juzgan, al contrario de lo que sucede en esta sociedad tan fiscalizante".

Detrás de 'Sirat' ha estado "una tele que ha apoyado muy fuerte" el proyecto, en referencia a Movistar Plus, lo que no ha quitado a Laxe libertad creadora. Aunque ha hecho "muchísimas concesiones", no se ha traicionado en ningún momento y ha podido disfrutar de siete semanas de rodaje cuando en ninguna de sus anteriores películas dispuso de más de cinco, ha recordado.

Las "concesiones" tienen que ver, ha dicho, con el aprendizaje que ha hecho como narrador desde que empezó en el cine y en el Festival de Cannes, del que es un habitual. De hecho, desde el documental 'Todos vosotros sois capitanes', presentado en 2010, a 'O que arde', presentada en 2019, todos sus trabajos han circulado por el certamen.

El aprendizaje lo nota, sobre todo, en conocer mejor al público, cómo siente las películas. 'Sirat', en este sentido, es un largometraje "radical" por la "intensidad" y "los giros" de la trama, pero también "generosa con el espectador".

De Carla Simón, la otra competidora española en Cannes 2025, habla maravillas. "Tengo la sensación de que Carla y yo somos de la misma tribu. Cuando supe que iba a rodar 'Romería' en Galicia, me puse a su disposición. Estuve en el rodaje. Me parece una cineasta seria: me refiero al rigor con el que hace su trabajo". EFE