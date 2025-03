Oxfam denuncia la precariedad de las trabajadoras del hogar con sueldo de apenas mil euros

Madrid, 28 mar (EFE).- Oxfam Intermón denuncia la precariedad y los problemas de salud de las trabajadoras del hogar y cuidados cuyo salario medio apenas alcanza mil euros al mes.

Según el último informe de la organización 'Trabajo invisible y cuerpos rotos, un análisis sobre las condiciones sociolaborales de las trabajadoras de hogar y cuidados en España', más de 565.000 personas están empleadas en el sector, el 87 % son mujeres, un 69 % tienen nacionalidad extranjera o doble nacionalidad y una de cada tres trabaja en la informalidad.

La investigación expone una "alarmante falta de protección laboral": solo cuatro de cada diez trabajadoras reciben la indemnización por despido que les corresponde, las enfermedades profesionales no están reconocidas, no son posibles las inspecciones laborales en el lugar de trabajo y no siempre se cumplen las horas de jornada y los descansos pactados.

España es el país de la Unión Europea con el mayor número de empleadas de hogar y cuidados, concentrando el 34,5 % del total.

Pese a que contribución es central para el bienestar de toda la sociedad, las trabajadoras sufren informalidad, bajos salarios, falta de derechos laborales y situaciones de discriminación, explica Oxfam en el estudio que publica este viernes con motivo del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, que se celebra el 30 de marzo.

"Muchas de esas mujeres se ven obligadas a trabajar en régimen de 'interna' haciendo jornadas infinitas y sin tener apenas horas de descanso o días libres, se encuentran solas y sin red familiar que las apoye", lamenta Nerea Boneta, autora del informe: "No son reconocidas ni atendidas por la administración pública. Se les niegan derechos tan básicos como el derecho a paro con carácter retroactivo".

Un 32 % de las trabajadoras no están dadas de alta en la Seguridad Social, tres de cada diez trabajadoras no logran ingresos suficientes con su trabajo para salir de la pobreza y un 37,7 % declara tener problemas severos para llegar a fin de mes.

Además, el 23,9 % de los contratos en el sector son temporales y un 58,84 % de las trabajadoras tienen jornadas parciales.

La investigación destaca el impacto de estas condiciones laborales en su salud: el 90,6 % ha sufrido dolores musculoesqueléticos en el último año, el 65,5 % estrés y el 59,2 % ansiedad. Siete de cada diez necesita consumir habitualmente analgésicos para enfrentar sus jornadas laborales.

Además, casi la mitad declara haber sufrido faltas de respeto, insultos y trato discriminatorio, una de cada tres impagos de salario y un 17 % proposiciones de carácter sexual. EFE

arv/jdm