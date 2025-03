Temas del día de EFE España del lunes 17 de marzo

POLÍTICA DEFENSA

Madrid - Las direcciones de los partidos políticos analizan la apuesta europea por fortalecer la política de seguridad común e impulsar el gasto en defensa y la ministra del ramo, Margarita Robles, reúne a los portavoces socialistas del área para analizar su impacto en el territorio nacional.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

INDUSTRIA DEFENSA

Madrid - La plana mayor de la industria y la tecnología españolas en materia de defensa participa en una jornada organizada por Expansión sobre los retos y oportunidades del sector, en un momento en el que la UE impulsa inversiones millonarias por el aumento de las tensiones internacionales y el reclamo de Trump de que Europa gaste más en esta partida.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

BARÓMETRO CIS

Madrid - El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publica un avance de resultados de su barómetro del mes de marzo, sondeo que permite analizar la evolución de la estimación de voto y el apoyo con el que contarían los principales partidos políticos si se convocaran ahora elecciones.

(Texto)

VIVIENDA PÚBLICA

Sevilla - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, asisten al acto de entrega de llaves a los nuevos inquilinos de una promoción de vivienda pública de alquiler en el barrio de Torreblanca de Sevila.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- A las 10:00 horas

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Madrid - La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, cita de nuevo a las comunidades autónomas en una conferencia sectorial de Inmigración en la que hará balance de la situación migratoria y se analizará el desarrollo del Pacto Europeo de Migración y Asilo y del nuevo Reglamento de Extranjería.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

- Declaraciones previstas a las 12.00 horas o al término de la reunión

BORRASCA LAURENCE

Madrid - Una nueva borrasca de gran impacto formada en el Atlántico, Laurence, llega a España este lunes con más lluvias repartidas por amplias zonas de la península y que afectarán especialmente a la mayor parte de la mitad suroeste peninsular.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPAÑA COMERCIO

Madrid - El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa publica la balanza comercial de enero, después de que el año 2024 cerrara con una reducción del déficit comercial del 0,7 %, hasta los 40.276 millones de euros.

(Texto)

FESTIVAL MÁLAGA

Málaga - 'Almudena' es el título del documental que la cineasta Azucena Rodríguez ha hecho sobre el lado más íntimo de la escritora Almudena Grandes, que este lunes se exhibe en el Festival de cine de Málaga y cuyos detalles explica a EFE la propia directora.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- Presentación de las películas a concurso "La terra negra", "El ladrón de perros" y "Una quinta portuguesa".

DÍA CÓMIC

Madrid - Este lunes es el Día del Cómic y el Tebeo en España en conmemoración de la revista que les dio nombre (TBO), pero hace tiempo que las historietas no se leen solo en clave nacional: el 90 % son reediciones o traducciones, sobre todo de manga japonés, que ha devuelto con fuerza el erotismo a las viñetas.

(Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Código 22649944 y otros)

PREMIOS GASTRONOMÍA

Santa Cruz de Tenerife - Más de 200 cocineros españoles asisten en Tenerife a la gala de entrega de los Soles Guía Repsol 2025, en los que se reconoce a los mejores restaurantes por su labor y trayectoria.

(Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

10:00h.- Sevilla.- VIVIENDA PÚBLICA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, asisten al acto de entrega de llaves de una promoción de vivienda pública de alquiler en Sevilla Hacienda El Rosario - Barrio de Torreblanca, calle Alfonso Braojos Garrido s/n (Texto) (Foto) (Vídeo).

11:00h.- Madrid.- PARTIDOS PODEMOS.- Rueda de prensa del portavoz de Podemos, Pablo Fernández, y de la portavoz adjunta, María Teresa Pérez. Calle de Francisco Villaespesa, 18 (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Málaga.- PARTIDOS IU.- El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maí‌llo, atiende a los medios de comunicació‌n antes de participar en el encuentro ‘Convocatoria por la Democracia’. La Térmica (Av. de los Guindos, 48) (Texto).

12.00.- Dos Hermanas (Sevilla).- VIVIENDA PÚBLICA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside el acto de entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad de Dos Hermanas a Francisco Toscano Sánchez, alcalde de la localidad sevillana durante cuarenta años, desde 1983 hasta 2022. (Texto) (Foto) (Vídeo).

12:00h.- Madrid.- COMISIÓN CIS.- El politólogo y sociólogo Francisco José Llera Ramo, fundador y exdirector del Euskobarómetro, comparece en la comisión de investigación del Senado sobre la gestión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Senado. (Texto) (Foto)

12:30h.- Madrid.- PARTIDOS SUMAR.- Rueda de prensa de la secretaria de Organización de Movimiento Sumar, Lara Hernández. San Cayetano 3 (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30h.- Barcelona.- PARTIDOS ERC.- ERC ofrece una rueda de prensa tras celebrar el fin de semana su XXX Congreso Nacional. C7 Calàbria, 166 (Texto)

12:30h.- Madrid.- PARTIDOS VOX.- Rueda de prensa tras la reunión del Comité de Acción Política (CAP) de Vox. Sede de Vox. C/ Bambú, 12. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30h.- Madrid.- BARÓMETRO CIS.- El Centro de Investigaciones Sociológicas publica un avance de resultados del barómetro del mes de marzo. (Texto).

13.00.- Madrid.- PARTIDOS PP.- Rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular. Génova, 13. (Texto) (Foto) (Vídeo).

13:00h.- Barcelona.- PARTIDOS JUNTS.- Junts ofrece una rueda de prensa para valorar la actualidad política. Passatge Bofill, 9.

16:30h.- Madrid.- EMPRENDIMIENTO AYUDAS.- La Comisión de Trabajo y Economía Social del Senado debate y vota una moción sobre el impulso del Gobierno y las ayudas estatales a las acciones de emprendimiento para afrontar el reto demográfico y fijar población en el territorio. Sala Clara Campoamor del Senado. (Texto)

17:45h.- Madrid.- PREMIO ECONOMÍA.- Felipe VI entrega el Premio de Economía Rey de España. Banco de España, (Entrada para la prensa por el Paseo del Prado, 2) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Madrid.- POLÍTICA DEFENSA.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el secretario de Política Institucional y Formación del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, mantienen una jornada de trabajo con los portavoces socialistas del área en el Congreso, Senado, parlamentos autonómicos y europeo para abordar el escenario de seguridad internacional y las implicaciones de la política de Defensa en el territorio nacional. Calle Ferraz 70 (Texto) (Vídeo)

18.00.- Oviedo - PARTIDOS PP.- El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendondo, participa en el acto 'Más España, más Europa. Sanidad, nuestra prioridad', junto al líder del PP asturiano, Álvaro Queipo, y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli. (Texto) (Foto) (Vídeo).

18:30h.- Madrid.- PREMIO PINTURA.- La reina Sofía entrega el Premio reina Sofía de Pintura y Escultura de la Asociación Española de Pintores y Escultores. Centro Cultural Casa de VacasPo de Colombia, 1. Parque del Buen Retiro. (Foto)

ECONOMÍA

09:00h.- Madrid.- INDUSTRIA DEFENSA.- Unidad Editorial organiza una jornada sobre la industria de Defensa a la que acudirán, entre otros, el presidente de Indra, el CEO de Hispasat, el de GMV, altos ejecutivos de Airbus, EM&E Group, entre otros, así como la secretaria de Estado de Defensa. Zénit the Studio. Calle Cartagena, 126. (Texto) (Foto) (Vídeo).

11:30h.- A Pobra do Caramiñal (A Coruña).- EMPRESAS ALTRI.- El presidente de la Plataforma en Defensa de la Ría de Arousa, Xaquín Rubido, ofrece una rueda de prensa con colectivos que apoyan la manifestación contra Altri y la mina de Touro-O Pino el 22 de marzo en A Pobra do Caramiñal. Confraría de A Pobra do Caramiñal, Edificio lonxa (Texto).

13:00h.- València.- HUELGA TAXIS.- Paro convocado por la Federación Sindical del Taxi de Valencia y provincia entre las 13 y las 15 horas.

16:30h.- Madrid.- EMPRENDIMIENTO AYUDAS.- La Comisión de Trabajo y Economía Social del Senado debate y vota una moción sobre el impulso del Gobierno y las ayudas estatales a las acciones de emprendimiento para afrontar el reto demográfico y fijar población en el territorio. Sala Clara Campoamor del Senado. (Texto).

17:45h.- Madrid.- PREMIO ECONOMÍA.- Felipe VI entrega el Premio de Economía Rey de España Banco de España, (Entrada para la prensa por el Paseo del Prado, 2). (Foto)

JUSTICIA Y DEFENSA

10:00h.- Madrid.- ETA JUICIO.- La Audiencia Nacional juzga a la exdirigente etarra Iratxe Sorzabal por la colocación de una bomba en una papelera del aeropuerto de Alicante en julio de 1995, que fue desactivada sin causar daños, hechos por los que la Fiscalía pide para ella seis años de prisión. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- JUICIO ASESINATO.- La Audiencia de Madrid inicia el juicio con jurado a un hombre para el que la Fiscalía pide 47 años de cárcel acusado de asesinar a una anciana con el objetivo de quedarse con todos sus bienes, por lo que primero provocó un accidente de tráfico y al no lograr su muerte la tiró por unas escaleras. Audiencia Provincial.

10:00h.- Madrid.- TERRORISMO YIHADISTA.- Un presunto yihadista con doble nacionalidad marroquí y danesa que se asentó en Melilla se enfrenta en un juicio en la Audiencia Nacional a 8 años de cárcel por dirigir "un conglomerado" de sociedades con las que financiaba el traslado de jóvenes combatientes a los que previamente captaba. Audiencia Nacional. C/García Gutiérrez s/n (Texto) (Foto)

10:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- TRIBUNALES ASESINATO.- La Audiencia de Las Palmas comienza el juicio ante Jurado para un hombre para el que se pide prisión permanente revisable, acusado de haber asesinado a su hija, una bebé de tres meses, al suministrarle alcohol y cocaína para que dejara de llorar y haberla zarandeado con fuerza tras no conseguir calmarla (comienza la selección del jurado). Audiencia de Las Palmas. Sección primera (Texto) (Foto).

11.00.- El Pardo (Madrid).- PERSONAS DESAPARECIDAS.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside la reunión de Comisión de Seguimiento del I Plan Estratégico en Materia de Personas Desaparecidas en la sede del Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE). (Foto)

11:00h.- Madrid.- GUARDIA CIVIL.- La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, comparece ante la Comisión de Interior del Senado para informar sobre sus principales líneas de actuación al frente del instituto armado. Senado. (Foto)

Cartagena - JUICIO CIRUGÍA.- El juzgado de instrucción número 5 de Cartagena toma declaración a una de las dos mujeres que sufrieron graves secuelas tras ser intervenidas en el quirófano por una cirujana plástica que no tenía el título homologado para ejercer de médico en España.

SOCIEDAD

10:15h.- Las Palmas de Gran Canaria.- ÁFRICA ESPAÑA.- La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados, inaugura en Casa África una jornada sobre oportunidades de colaboración con el sector privado para mejorar las condiciones económicas en el continente vecino. Casa África (Texto) (Foto)

10:30h.- Sevilla.- AGENCIA ESPACIAL.- El astronauta español de la Agencia Espacial Europea (ESA) Pablo Álvarez visita la sede de la Agencia Espacial Española y atiende a los medios junto a su director, Juan Carlos Cortés. Sede de la Agencia Espacial Española. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Salamanca.- ISRAEL PALESTINA.- La directora ejecutiva de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), Raquel Martí, participa en la mesa redonda 'El conflicto de Gaza ante la nueva era Trump'. Salón de Grados, Facultad de Derecho. (Texto) (Foto).

11:45h.- Sevilla.- FUNDACIÓN GITANO.- La Fundación Secretariado Gitano en Andalucía presenta los datos de su estudio "Situación educativa del alumnado gitano en España".

12:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, preside la XIII Conferencia Sectorial de la Inmigración Ministerio. Calle José Abascal, 39 (Texto) (Foto)

12:00h.- Madrid.- CIRUGÍA ESTÉTICA.- La ministra de Sanidad, Mónica García, mantiene una reunión con miembros la Sociedad Española de Cirugía Estética. Sede del Ministerio.

13:00h.- Madrid.- SANIDAD PACIENTES.- La ministra de Sanidad, Mónica García, mantiene una reunión con representantes de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP). Sede del Ministerio.

CULTURA

11:00h.- Barcelona.- MODA BARCELONA.- Rueda de prensa de la presentación de las novedades de la 35 edición de 080 Barcelona Fashion C/ Casp, 1-13 (Texto)

11:30h.- Madrid.- MARTÍN GAITE.- José Teruel presenta en rueda de prensa su biografía de Carmen Martín Gaite, ganadora del Premio Comillas 2025. Instituto Cervantes c/Alcalá 49 (Foto)

11:30h.- Madrid.- MODA PREMIOS.- Presentación de la II edición de los Premios de la Moda Española, organizados por la Fundación Academia de la Moda Española (FAME) Sala de Comunicación de Torrespaña. C/ Alcalde Sainz de Baranda, 92 (Texto)

11:30h.- Granada.- GASTRONOMÍA PREMIOS.- Acto de entrega de los Bib Gourmand 2025 que otorga cada año la Guía Michelin. Auditorio Manuel de Falla (Foto).

12:00h.- Barcelona.- QUIMI PORTET.- El músico Quimi Portet habla hoy de su nuevo libro 'Cançons en bell llemosí 1987-2020', donde recoge todas las letras de sus canciones, pero también textos inéditos en los que repasa su larga trayectoria. Librería Ona. Pau Claris, 94 (Texto) (Foto).

12:00h.- Barcelona.- FERIA MONTJUÏC.- La Comisión del Centenario presenta los proyectos ganadores del concurso arquitectónico del recinto de Montjuïc, con la presencia del alcalde Jaume Collboni y el ministro Jordi Hereu. Avda. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 7 (Texto).

12:00h.- Gerona.- FÓRUM GASTRONÓMICO.- Inauguración del fórum gastronómico, una cita de referencia del sector que se prolongará hasta el miércoles y en la que participan algunos de los chefs de más prestigio del mundo. Fira Girona. Pg.Devesa, 34. (Texto).

12:00h.- València.- FALLAS VALÈNCIA.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, asiste a la mascletà de la plaza del Ayuntamiento de València y, previamente, hace un recorrido por el casco antiguo de la ciudad para visitar las fallas del Pilar y Na Jordana, entre otras. A las 12 horas atiende a los medios de comunicación en la fuente de la plaza del Patriarca. (Texto) (Foto)

14:00h.- València.- FALLAS VALÈNCIA.- Mascletà a cargo de Pirotecnia Vulcano, de Villarejo de Salvanés (Madrid). Plaza del Ayuntamiento (Texto) (Foto)

16:00h.- Málaga.- FESTIVAL MÁLAGA.- Encuentro con los medios de la guionista Lola Salvador, premio Ricardo Franco del Festival de Málaga por su trayectoria, en la que brilla adaptaciones como las de 'El crimen de Cuenca' o 'Las bicicletas son para el verano'. Teatro Cervantes.

14:30h.- Málaga.- FESTIVAL MÁLAGA.- Rueda de prensa de presentación de la película "Una quinta portuguesa", que compite en el Festival de Cine de Málaga. Cine Albéniz

10:45h.- Málaga.- FESTIVAL MÁLAGA.- "El ladrón de perros", largometraje de la sección oficial a concurso, se presenta en rueda de prensa en el Festival de Cine de Málaga. Cine Albéniz.

17:00h.- València.- TOROS FALLAS.- Corrida de la Feria de Fallas con toros de Juan Pedro Domecq para Castella, Daniel Luque y Emilio de Justo. Plaza de Toros, c/ Xàtiva, 28 (Texto) (Foto).

19:00h.- Madrid.- MARTÍN GAITE.- José Teruel, autor de una nueva biografía de Carmen Martín Gaite y el director del Instituto Cervantes Luis García Montero participan en un legado 'in memoriam' de la escritora coincidiendo con la publicación del libro y el centenario de su nacimiento. A continuación, acto de presentación del libro y entrega del Premio Comillas 2025. Instituto Cervantes (Foto)

20:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- PREMIOS GASTRONOMÍA.- Gala de entrega de los Soles Guía Repsol 2025, en los que se reconoce a los mejores restaurantes por su labor y trayectoria. Teatro Guimerá (Texto) (Foto).

23:59h.- València.- FALLAS VALÈNCIA.- Castillo de fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia Tamarit. Puente de Monteolivete.

Redacción EFE Nacional (34) 913 46 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245

EFE

ie