La nueva vida del ‘superviviente’ Damián Quintero

Óscar Maya Belchí

Madrid, 14 mar (EFE).- Damián Quintero deja el tatami por unas semanas. Ahora es un ‘superviviente’. Participa en el ‘reality’ de Mediaset que pone a prueba a sus concursantes y en el que empezó como líder de su grupo. Expertos como Ona Carbonell, ganadora de MasterChef, profundizan en EFE en esta apuesta por deportistas cada vez más habitual en las productoras audiovisuales.

“Todo lo que pueda ayudar a dar visibilidad a deportes emergentes y deportistas y sus historias detrás es bienvenido. A mí no me sienta mal que a veces la gente me conozca más por MasterChef que por mis resultados deportivos. MasterChef me ayudó a dar voz al deporte femenino y la natación artística. Además, fue un aprendizaje brutal con gente maravillosa, una gran experiencia”, apunta la doble medallista olímpica.

“Estar fuera de mi zona de confort y aprender a cómo sobrellevar los nervios y la presión me ayudó a curtirme y a crecer aún más como persona y deportista”, añade a EFE.

Para ella, MasterChef supuso una plataforma de crecimiento personal y profesional también más allá de las piscinas.

“Además de conocer a gente maravillosa y aprender a cocinar, algo que me llevo de por vida, me dio mucha visibilidad y a partir de MasterChef me salieron muchas cosas maravillosas. También dio visibilidad a mi deporte y al deporte femenino en general”, señala.

Además, Ona Carbonell ‘bendice’ la participación de Damián Quintero en ‘Supervivientes’, el ‘reality’ de Mediaset en el que el karateka aterrizó ya siendo líder de su grupo, demostrando su personalidad y fuerte mentalidad de deportista de élite, ante 1.477.000 espectadores (un 22.7% de cuota de pantalla) en su primer programa de esta temporada.

“Damián es un crack, además de superdeportista, con una carrera top y muy inteligente. Ojala esto le de herramientas para hacer otros proyectos chulos en el futuro; le deseo mucha suerte”, comenta Ona.

Y precisamente en estos proyectos se basó la decisión de Damián Quintero. Su jefe de comunicación, Ignacio Paramio, explica el porqué de esta unión del karateka con ‘Supervivientes’.

“No es una persona a la que le gusten las cosas fáciles. Además, Damián es una persona que tiene un interés por darse a conocer en grandes espacios y proyectos”, señala a EFE.

Un proyecto que le llegó a Damián Quintero en un momento personal de su vida nuevo para él, ya que en febrero estrenó paternidad. Sin embargo, un mes después, se tiró del helicóptero en Honduras para emprender otra nueva aventura sin precedentes en su vida. Y por ello, Ignacio Paramio apunta al valor de la familia como la gran clave.

“En la parte profesional tenía margen para ello, pero en la personal era un contexto difícil porque su niña acaba de nacer. Por suerte su familia le apoya en todo lo que hace y desde el principio le dijo que ni se lo pensase porque era una oportunidad que había que aprovechar, y eso decanto mucho la balanza”, desvela.

Una parte profesional de la que aún no ha dicho adiós. Sí en España, al haber disputado el Mundial por equipos en Pamplona en 2024 y no participar en los Campeonatos de España, pero no a nivel internacional.

“Damián no se ha retirado. Su participación en competiciones iba a variar por nacimiento de su hija y proyectos que surgieran. Surgió Supervivientes y la cosa cambia porque él prefería estar con este proyecto que competir en otros torneos, le motivaba más”, asegura su jefe de comunicación.

Un proyecto que surgió con Susana Uribarri como figura clave. Representante de famosos a través de Alfin Producciones. Desde presentadores y presentadoras de televisión y radio, cantantes, actores… Hasta esta vinculación con Damián Quintero.

Todos los deportistas de élite comparten virtudes especiales, como una competitividad y mentalidad ganadora por encima del resto. Y esto, en concursos televisivos que fomentan la rivalidad y el desafío de ganar, es un aspecto clave en las productoras para estar cada vez más atraídas por contar con un deportista en su nómina de participantes.

“Damián ya está ejerciendo de líder. En un porcentaje muy grande de los realities los deportistas o ganan o llegan muy lejos. Su presencia es muy relevante porque los deportistas que van tienen una entidad, son de lo mejor de cada casa. Son absolutamente perfeccionistas”, apunta Ignacio Paramio.

“Esta vinculación tiene que ver con el interés mutuo. Los deportistas tienen interés en tener presencia fuera de su contexto, que se les conozca fuera de su área estrictamente profesional. Además, los deportistas generan un interés muy específico porque despiertan unas emociones difíciles de encontrar en otras personalidades”, completa.

Y en el caso de Damián Quintero, no solo dentro de la isla de Supervivientes. También fuera, desde el plató en España, cuenta con ayuda de otro deportista, amigo y también medallista olímpico, como el piragüista Cristian Toro. Su función, según explica él mismo, será la de dar voz a Damián Quintero.

“Hemos estado en el Centro de Alto Rendimiento conviviendo juntos muchos años y nos conocemos bien. Y lo principal es saber cualquier imagen que pueda salir de Damián en Honduras y poder explicar a la gente nuestra forma de pensar, de actuar, de nosotros como deportistas, y poner un poco en escena a la gente que no conoce bien a Damián”, apunta.

Los programas de cocina abarcan una amplia parte de la parrilla televisiva en la actualidad. De Ona Carbonell a Saul Craviotto en MasterChef y ahora Pol Espargaró en Bake Off: Famosos al horno. Una aventura en la que el piloto de MotoGP se enroló como parte de su crecimiento en los medios de comunicación en una nueva etapa de su vida en a que es un habitual en las retransmisiones de MotoGP en DAZ.

“Me he metido en esta parte de la comunicación, y me lo paso muy bien. Me ha hecho abrir la mente y enfocar de otra manera otras posibilidades, y Bake Off era muy distinta”, comenta a EFE antes de llegar a Argentina para cubrir el GP de MotoGP.

“Te reconozco que no lo pensé mucho, me pareció algo distinto y no le di muchas vueltas, y dije que sí. Y ya con el sí le di alguna vuelta más y llegué a pensar que cómo se me había ocurrido…”, recuerda.

Un Pol Espargaró que comparte las opiniones de Ona Carbonell e Ignacio Paramio en cuanto al retorno de aparecer en estos programas de televisión para los deportistas.

“Es duro, porque es muy exigente, hay que ser muy preciso, porque la repostería exige esto, con las medidas, los tiempos, las técnicas, y este tipo de habilidades siempre me han gustado, así que eso me ha permitido aprender, descubrir un nuevo mundo que no conocía, y ver también cómo es este mundillo de la televisión”, asegura el piloto.

“Te permite salir de tu zona de confort, conocer cosas nuevas, darte a conocer a públicos diferentes, y es algo muy interesante una vez que estás cambiando tu trayectoria profesional, en nuestro caso siendo todavía jóvenes. En mi caso personal, además, está eso de haber disfrutado mucho de mi primer año en DAZN y de esa parte de estar delante de una cámara. Y también aprovecho ahora para seguir haciendo repostería en casa. De hecho, le hice la tarta de cumpleaños a mi hija mayor hace poco, y me lo pasé muy bien. Así que se puede decir que he encontrado un nuevo hobby”, concluye Pol Espargaró.

Deportistas y realities, una sinergia de éxito. EFE