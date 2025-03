Blanco Calderón:La experiencia de la emigración ha sustituido a la discusión de sus causas

Guillermo Cabellos

Barcelona, 14 mar. (EFE).- El escritor venezolano Rodrigo Blanco Calderón publica 'Venecos', un libro de cuentos con el éxodo como elemento central, sobre el que surgen reflexiones como que "la experiencia de la emigración ha sustituido a la discusión de sus causas políticas", según ha contado en un encuentro con periodistas.

El avión que sobrevuela un cielo anaranjado en la cubierta que la editorial Páginas de Espuma ha diseñado para 'Venecos' anticipa que en este compendio de trece historias aparecerán cuestiones como la "migración venezolana, la reflexión sobre el éxodo y los vuelos", tal y como explica Blanco.

"No había una noción de conjunto, todo se articula cuando me proponen armar el libro y empieza el trabajo de criba y selección", confiesa el escritor, que añade que "es ahí cuando aparecen los temas comunes".

Estas ideas surgen incluso antes de que en 2015 Blanco Calderón (1981) se mudara de Caracas a París y se convirtiera en uno de los cerca de ocho millones de venezolanos en la diáspora, ya que "quien emigra no toma la decisión de un día para otro".

Así, a lo largo de más de una década, el autor ha ido escribiendo historias que, sin darse cuenta, compartían una misma raíz.

"Con los cuentos, si se escriben en un tiempo tan amplio, uno no es consciente de la repetición de la temática, ya que lo que me interesa es la historia y la anécdota", arguye Blanco Calderón, que sorprendido confiesa que él fue el primero en ver esta línea común al revisar los textos.

"Las novelas no dan esa posibilidad de construir un espejo de forma tan paciente, por lo que estoy muy emocionado con este libro, que me ha dado una experiencia de lectura con mis propios cuentos que no había tenido", añade el autor venezolano comparando este 'Venecos' con sus novelas 'The night' y 'Simpatía'.

En cuanto al título de la obra, aunque a priori 'veneco' es una voz con connotaciones peyorativas sobre los venezolanos que han dejado atrás su país, el autor asegura que no deja de ser una palabra que le gusta, "simpática y sonora", que "se ha ido cargando de un sentido despectivo".

"Tengo una condición de extranjería, de emigrante, que no creo que se borre, que está entre un país al que si vuelves no será lo mismo y un país al que siento que llegué tarde", explica Blanco Calderón sobre su situación actual como residente en Málaga.

A esto se le suma la "experiencia del emigrado", un sentir que el autor cree colectivo y que ejemplifica con una pesadilla recurrente en muchos: la de regresar a un país en ruinas del que no ya puedes salir.

"La experiencia de la emigración ha provocado un cuestionamiento de la propia identidad y ha sustituido a la discusión de sus causas políticas", matiza el autor, quien quiere huir de convertirse en un "emigrado profesional", una suerte de activista que "hace de la lucha contra la dictadura una causa".

"No puedo imaginar mi vida dependiendo de si la dictadura cae o no, porque eso te come y ya he visto a gente que lo ha pasado muy mal, porque vive como ese soldado japonés que quedó atrapado 30 años en la selva creyendo que la guerra seguía", detalla el escritor.

Sobre qué hacer con su país, Blanco Calderón opta por seguir el ejemplo de sus personajes: "Venezuela está allí y trato de reducir o de adoptar la idea de país a lo más real posible, que son las personas, en mi caso la familia, y eventualmente ayudar y denunciar cuando se pueda".

"Desde el punto de vista de la escritura, Venezuela se me impone, perversamente la parte positiva de la tragedia viene con la literatura, porque la cantidad de historias que hay allí para contar da para una vida", sentencia el escritor, quien adelanta que tiene varios textos, cuentos y novelas con la tragedia de su país como telón de fondo. EFE

