Lela Soto: "Es un orgullo vivir esta época como mujer, cantaora, gitana y flamenca"

Javier Herrero.

Madrid, 28 feb (EFE).- Hija de Vicente Soto 'Sordera' y sobrina de Ray Heredia, caldeada entre la tradición y la fusión, Lela Soto firma desde este viernes su manifiesto personal en forma de disco como la primera mujer de su familia que logra mostrar su talento como cantaora profesional para insuflarle aire fresco al flamenco.

"Ha habido grandísimas artistas dentro de mi familia, pero les tocó vivir otra época y, siendo gitanas, la verdad es que no lo tenían tan fácil: que si el marido las dejaba, que si tuvieron muchos hijos, se dedicaban a criarlos y luego ya no pudieron...", lamenta ella en una entrevista con EFE.

Precisamente por ello, una de sus intenciones con este 'El fuego que llevo dentro' (Altafonte/Lela Soto) era "darle un poquito de voz a lo que han sufrido" las mujeres de su familia, en un momento además en el que el flamenco se ve nutrido por una oleada de nombres jóvenes y pujantes como Ángeles Toledano o María Terremoto.

"Afortunadamente han cambiado las cosas. Me gusta ver que andamos ahí de cabeza de cartel de festivales las mujeres, que hemos sufrido tanto machismo. Para mí es un orgullo estar viviendo esta época como mujer, cantaora, gitana, flamenca y compartirlo con mis compañeras", celebra justo cuando se cumplen 600 años de la llegada del pueblo gitano a España.

Lo de Lela Soto (Madrid, 1992), que participará en el próximo festival Primavera Sound, se veía venir desde lejos. "Con 3 años no es normal que me llevara todo el día cantando", rememora entre risas quien forjó sus bases junto a uno de los grandes del cante, Vicente Soto 'Sordera'.

"En la vida es mi padre y es un padre excelente y, aparte, es un gran maestro del cante que a día de hoy sigue preocupándose de estudiar e informarse", destaca, antes de reconocer que "bastantes veces" hay desacuerdos entre ellos: "Él es un ortodoxo y yo, por la época que me ha tocado vivir y por mi personalidad, no".

Orgullosa sobrina de Ray Heredia y José Soto 'Sorderita', cofundadores de Ketama, además de admiradora de Whitney Houston ("Para mí es la voz más increíble", dice) y de Beyoncé ("Es un icono, empodera que no se puede aguantar"), se define como una "supermelómana" que le gusta beber de otras músicas y llevárselas a su terreno.

"Para mí la fusión es algo natural y maravilloso que ha alimentado mucho a la música", afirma esta artista que, tras acompañar a su padre en gira y cosechar éxitos en relevantes festivales flamencos, así como de haber colaborado con artistas como Alejandro Sanz o Niña Pastori, por fin a los 33 años publica su primer disco.

Justifica en ese sentido que, para ella, "la del cante es una carrera de fondo, algo que hay que hacer muy poquito a poco". "Por eso no quise hacer esto hasta que me he sentido realmente preparada y he tenido claro lo que quería decir", explica Soto, a quien su padre toda la vida le inculcó: "Guste o no guste da igual, tienes que buscar tu personalidad".

Y ahora, como un reflejo de quién es en este momento, "de lo vivido en su infancia, el amor, el desamor y lo sufrido", ve la luz este recorrido por los principales estilos del flamenco a través de su voz desnuda y las guitarras de figuras como Diego del Morao o Josemi Carmona, una declaración de intenciones desde su título.

"Como persona soy un teletubbie, porque soy muy sentimental, en mi vida todo se mueve por el amor y creo que eso lo transmito a mi canto y a mi manera de sentir", sentencia. EFE

(foto)