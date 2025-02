RFFM premia al Real Madrid femenino, Lola Gallardo y Laura Córdoba por su trayectoria

Madrid, 27 feb (EFE).- El Real Madrid femenino, la portera del Atlético de Madrid Lola Gallardo, y la internacional de fútbol sala sub-19 Laura Córdoba, a su vez campeona de la Supercopa de España el pasado domingo, fueron premiadas este jueves por la Real Federación de Fútbol de Madrid (RFFM) por su brillante trayectoria durante la temporada 2023-2024.

El Real Madrid femenino, representado por la directora general adjunta del club, Begoña Sanz, que afirmó que el objetivo es "seguir apostando por dar a las jugadoras las mejores condiciones para su practica deportiva, y seguir peleando por las mejores posiciones", fue galardonado por su trayectoria de promoción tras fundar su sección femenina oficial en 2020.

Laura Córdoba, de 21 años, fue distinguida, a su vez, como la 'mejor jugadora nacional de fútbol sala', tras haber logrado su tercera copa de Europa en 2023 en sub-19; mientras que la sevillana Lola Gallardo se destacó como la 'mejor jugadora nacional de fútbol campo'.

"Con el Atlético de Madrid lo tengo todo. Solo me falta la Supercopa de España. Y estoy convencida de que antes de retirarme, que no me queda mucho tampoco, lo vamos a conseguir. Así que será un título muy bonito", señaló la guardameta de 31 años durante el acto celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Asimismo, fue honorada Amanda Sampedro, excapitana del Atlético de Madrid y actual coordinadora de los equipos femeninos de alto rendimiento en Atleti Academia, como un gran referente del deporte.

"Echo de menos el césped en un 200 %. He tenido la suerte de haber tenido una carrera deportiva muy bonita y sin lesiones. Si me quedo con algo, siempre con los títulos pero también con la gente", señaló.

La III 'Gala de la Mujer' aprovechó para reconocer a clubes e instituciones por su ayuda a la promoción del crecimiento del fútbol femenino. Entre ellos se destacaron el medio de comunicación Relevo, Móstoles FS, el AD Colmenar Viejo, el CD Getafe, y la Fundación Deporte Joven, por su programa 'Universo Mujer', que vio un impacto positivo y significativo en el deporte femenino en España.

Entre las demás premiadas estuvieron Alejandra Raza, a 'mejor árbitra'; Lydia Vizcaíno, a 'mejor entrenadora'; Alejandra Rubio (Olympia Las Rozas), a 'mejor jugadora territorial de fútbol campo; y Candela Urquía, como 'mejor jugadora territorial de fútbol sala' por el Leganés.

El presidente de la RFFM, Francisco Díez, fue el responsable de clausurar el acto. "Hoy hemos reconocido el mérito que tienen todas estas chicas porque el fútbol femenino está donde está por luchar por gente como ellas. Nos sentimos además muy orgullosos de nuestras selecciones autónomas, porque cuando vamos por el resto de España vamos demostrando que tenemos una seriedad, un nivel deportivo espectacular. (...) ¡Qué sigamos trabajando todos juntos y viva el fútbol femenino", afirmó.

A su lado estuvieron también la presidenta del Comité de Fútbol Femenino, Ana Rodríguez, y el Consejero de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, quien destacó el gran incremento del fútbol en el país, de un 40 % más en licencias. EFE