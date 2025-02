Sumar y Podemos ante su dilema electoral: ¿juntos o separados?

Sol Carreras

Madrid, 20 feb (EFE).- La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la unidad electoral de Sumar con Podemos, que la formación morada rechaza pese a que los politólogos tienen claro que deberían ir juntos para rentabilizar sus votos, ya que las encuestas les dan un 10 % de apoyos en total.

El presidente y fundador de la consultora GAD3, Narciso Michavila; el consultor político y presidente del Ateneo de Madrid, Luis Arroyo; y el experto en análisis electoral y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford, Ignacio Jurado, coinciden en su diagnóstico ante las insistentes llamadas de Sumar para repetir la coalición de las elecciones generales de julio de 2023, que incluía a Podemos.

Díaz ha llegado a decir recientemente que no ve otra manera de hacer política y que no hay nada que justifique no "caminar juntas".

Sin embargo, en Podemos rehuyen de este debate, ya que consideran que detrás de él está la mano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su necesidad de tener los partidos a la izquierda del PSOE unidos ante la posibilidad de un adelanto electoral.

La formación morada cree también que hay una necesidad de hablar de este asunto por parte de Sumar, que ve cómo su apoyo electoral "está bajando", mientras Podemos sube "lenta pero progresivamente" en las encuestas, según señalan diversas fuentes de la dirección.

Los datos de las encuestas elaboradas a lo largo del último año, desde que Podemos rompió con Sumar en diciembre de 2023 y pasó al grupo mixto del Congreso, confirman esta evolución.

Como ejemplo, la encuesta del CIS de enero de 2024, la primera con ambos espacios por separado, otorgaba a Sumar un 9,7 % de apoyos en estimación de voto y a Podemos un 2,7 %, porcentajes que son del 6,4 % y el 4,4 % en el barómetro de este mes de febrero, respectivamente.

Entre medias, los apoyos de Sumar y Podemos han ido fluctuando, con una tendencia de los primeros a la baja y de los segundos al alza, según el CIS, aunque el total se ha situado casi siempre entre el 10 y el 11 %.

Ante este panorama, los expertos consultados por EFE coinciden en que, teniendo en cuenta cómo funciona la ley electoral en España, lo más razonable y lógico es que Sumar y Podemos fueran juntos de nuevo.

"En España no hay espacio para más de dos derechas, ni para más de dos izquierdas", afirma Michavila.

Arroyo sostiene que una división perjudicaría las opciones electorales de ambos partidos, hasta el punto de que podría ser "una auténtica debacle", y Jurado apunta que con unos porcentajes de apoyos tan bajos como los que muestran las encuestas lo aconsejable es unirse para lograr una "eficiencia electoral mucho más grande".

Los tres señalan que, por un lado, hay un mínimo legal del 3 % para poder aspirar a tener representación en las provincias, un porcentaje que tal vez Podemos o Sumar no consigan si fueran por separado, más aún en aquellos casos donde en la práctica la barrera de entrada puede acabar siendo un porcentaje mayor.

Pero, por otro lado, hay que tener en cuenta la forma de repartir escaños con la ley D´Hondt, que beneficia a los partidos más grandes a la hora de asignar los restos y es algo que, según recalcan los analistas, se nota especialmente en las provincias con menos de diez diputados.

Coinciden también en que las diferencias que separan a Sumar y Podemos no son ideológicas, sino de índole personal, y por ello ven posible que finalmente no haya un acuerdo para ir juntos, sobre todo cuando ambas fuerzas se mueven en unos porcentajes de apoyos similares y más bien escasos.

En este sentido, Jurado señala que "cuantos más iguales estén, más difícil es el acuerdo", aunque sea "más necesario", porque ninguna de las dos partes tiene una posición dominante que logre convencer a la otra de la necesidad de subordinarse.

"Llegar a pactos cuando vas a ganar y vas a repartir gobierno, es muy fácil", comenta por su parte Michavila, que cree que una opción para que acabe habiendo un pacto es que Díaz no esté en esta candidatura electoral.

Por su parte, Arroyo comenta que Sumar está en caída, según las encuestas, y esto puede hacer que Podemos quiera recuperar la hegemonía en ese espacio a la izquierda del PSOE, donde confluyen otras formaciones como IU, Más Madrid, Compromís o los comunes.

Por el momento, parece que esta es la intención de Podemos, ya que fuentes de la dirección morada contemplan la posibilidad de unirse a otras fuerzas pero descartan hacerlo con Movimiento Sumar, al que invitan a unirse al PSOE al considerar que hay más similitudes ideológicas entre ambos. EFE

