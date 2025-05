Mazón: "Si el Gobierno hubiera alertado del desbordamiento del Poyo a tiempo, habría salido antes el mensaje de alerta"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que si el Gobierno de España "hubiera alertado" del desbordamiento del barranco del Poyo el pasado 29 de octubre "a tiempo", el mensaje de alerta del sistema ES-Alert "habría salido antes" la tarde de la dana, al tiempo que ha denunciado el intento "deliberado" del Ejecutivo central para "retrasar las ayudas" a las localidades afectadas por las inundaciones.

"Lo dijimos, lo mantuvimos y, tras tres meses incesantes de una campaña atroz e inhumana contra todo lo que significa el PP o todo lo que significa mi persona y el gobierno de la Generalitat, la verdad empieza y va a terminar saliendo a la luz", ha sostenido en una comparecencia este lunes tras reunirse con el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor.

El jefe del Consell ha censurado la campaña "atroz e inhumana" del PSOE que, a su juicio, "solo ha tenido por objeto tapar y mentir sobre lo que sabían". "Jamás advirtieron de que el barranco del Poyo se iba a desbordar o se había desbordado y que el apagón informativo eterno durante aquel tiempo era y es verdad", ha señalado al ser preguntado por la información que publica Las Provincias, que señala que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, admitió en una reunión de la junta de gobierno del mes de diciembre que entre las 16.13 y las 18.43 del 29O no se transmitió información de esta rambla.

Así, ha justificado que por parte de la Generalitat "resultaba imposible informar de lo que no informaba el Gobierno". "A las ocho de la tarde --del 29 de octubre-- se recibió una llamada sobre el peligro inminente de desbordamiento de la presa de Forata y 12 minutos después se activó el ES-Alert", ha indicado. Por ello, ha argumentado que, si el Ejecutivo central "hubiera alertado del desbordamiento o de la crecida sublime del barranco del Poyo a tiempo, hubiera salido antes ese mensaje".

CARGA CONTRA SÁNCHEZ, BERNABÉ Y EL "PUESTECITO" DE RIBERA

En este contexto, ha aprovechado para cargar contra las "mentiras" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, o de la exministra Teresa Ribera, "obsesionada con escaparse a un puestecito de comisaria en Europa". Para Mazón, en el PSOE "solo están teniendo el objetivo de tapar el silencio que sí taparon durante aquella fatídica tarde" del día de la dana.

Pese a ello, ha augurado que la verdad "va a salir a la luz". "Tenemos derecho a saber la verdad todos y esa es la razón por la que lleva tapado y escondido tres meses el presidente de la Confederación porque no quieren que se sepa la verdad, esta es la realidad de lo que está pasando", ha señalado.

Por otro lado, ha denunciado el intento "deliberado" del Gobierno de España para "retrasar las ayudas" para las localidades afectadas por la dana, en referencia a una información publicada por el diario ABC que sostiene que el Ministerio del Interior retrasó cuatro días el envío de especialistas de rescate de la Guardia Civil. También ha censurado que el Ejecutivo central "no haya desmentido" hasta el momento que "impidió la llegada de efectivos en los primeros días" tras la riada.

"Empieza a consolidarse de nuevo la verdad. Que el hecho de que el Gobierno rechazara expresamente la ayuda de cuatro países fue deliberado, que el hecho de devolver a sus casas a efectivos ya puestos en marcha fue deliberado, que el hecho de hacer campañas de publicidad contra mi persona o para llamarnos asesinos en un ataque furibundo sin precedentes fue deliberado, que retrasar las ayudas empieza a ser deliberadamente sospechoso o sospechosamente deliberado", ha apostillado.

Dicho esto, ha cargado de nuevo contra el Gobierno, al que ha acusado de "hacer política" contra la tragedia y ha lamentado que "el motivo de mandar o no mandar recursos nunca ha sido los valencianos". "Han puesto la política por delante de las personas, y la verdad se está imponiendo, y el ruido se está ampliando, y las campañas furibundas se van a ir terminando y va a resplandecer la verdad", ha asegurado.

Frente a ello, ha garantizado que el Consell va a "seguir trabajando por los valencianos, con las ayudas y con la verdad". "Ya está bien de esta deliberada situación política que no nos merecemos nadie, pero, sobre todo, quien no se la merece son los afectados. Ya está bien", ha zanjado.

"PEDRO SÁNCHEZ NO DIJO LA VERDAD"

En esta misma línea, el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha exigido al Gobierno que asuma sus responsabilidades y explique "por qué no informó" de la situación del barranco del Poyo durante la tarde del 29 de octubre. "Pedro Sánchez no dijo la verdad a los valencianos y no avisó de la situación real del barranco", ha sostenido, en declaraciones remitidas a los medios.

Para Barrachina, el "silencio" de la CHJ y la "falta de inversiones" del Gobierno en infraestructuras de encauzamiento han tenido "un impacto devastador". "Las consecuencias han sido trágicas, con la pérdida de numerosas vidas humanas, mientras sigue sin asumir su responsabilidad como único gestor de estas infraestructuras", ha lamentado.

Por su parte, el titular de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha considerado "totalmente incomprensible" que el Ejecutivo central "retrasase la movilización y puesta a disposición de la población afectada recursos altamente especializados" como los GREIM de la Guardia Civil. "Su actuación es fundamental en salvamento y la búsqueda de desaparecidos, pero también de todos los efectivos de la Guardia Civil a la hora de salvaguardar la seguridad", ha añadido.

Ante este escenario, ha instado al Gobierno a "aclarar" la situación: "Los valencianos merecen saber a qué esperaba Pedro Sánchez y su gobierno a reaccionar y poner los medios que necesitaban de forma inmediata o si había algún cálculo político en estas actuaciones". Además, ha instado particularmente al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, a explicar "por qué se retrasó cuatro días el envío de especialistas de rescate" a las zonas afectadas por la dana.