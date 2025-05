Zapatero reivindica la lealtad y proclama: "Todo empezó con el 'tamayazo' y todo va a cambiar con Óscar López"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha destacado este sábado al secretario general del PSOE-M, Óscar López, como un hombre con "lealtad" y de "equipo", además de poner en valor su "convicción", para proclamar que "todo empezó con el 'tamayazo' y todo va a cambiar con Óscar López".

En el diálogo 'Izquierda valiente' entre Zapatero y el secretario general de los socialistas madrileños, Óscar López, en el 15 Congreso Regional del PSOE-M, el expresidente ha trasladado que ha acudido al campus de Leganés de la Universidad Carlos III "para proclamar un hecho: todo empezó con el 'tamayazo' y todo va a cambiar con Óscar López".

Tras recordar este episodio de 2003, cuando Rafael Simancas no fue presidente autonómico al no votarle dos diputados del PSOE, ha apostillado que "la valentía es una cualidad que nace de la convicción y de la lealtad".

"El liderazgo, el discurso político, es convicción. Y hace mucho tiempo que no he visto a un líder, a alguien que quiera ganar para gobernar como Óscar López quiere en Madrid", ha asegurado, después de vincular al líder de los socialistas madrileños con otra cualidad que ha puesto en valor, "la lealtad". "Óscar López tiene una trayectoria de lealtad" y además es "un hombre de equipo".

Zapatero ha subrayado que "todos los grandes cambios que en la historia ha habido, políticos, científicos, incluso en el campo de la cultura, han estado en las manos de los valientes y de los que se lo han creído y a Óscar López le veo que está pisando los talones ahí". "Le veo todos los días con esa fortaleza", ha asegurado.

UNA DERECHA "INCAPAZ DE QUERER A SU PAÍS" CON SUS "TOMAHAWKS"

Rodríguez Zapatero ha aprovechado su intervención para cargar contra una derecha "incapaz de querer a su país porque solo se quieren a sí mismos, porque si quisieran un poco al país estarían reconociendo hoy que España vive el mejor momento de la historia de la democracia, económicamente, socialmente, de libertades, de derechos, de reconocimiento, de paz".

"Están todo el día lanzando misiles Tomahawks por todos los sitios", ha cargado el socialista, que ha instado a su partido a distanciarse de las formas de hacer de aquellos "dirigentes que solo saben dirigirse a los ciudadanos para sembrar odio contra el adversario, rencor contra quienes no piensan como ellos, para urdir, extender y fomentar las falsedades, esos que no tienen una seguridad mínima en sí mismos, en su proyecto y en su país". Nosotros no lo necesitamos, ni para hablar de hoy, ni para hablar del pasado", ha remarcado.