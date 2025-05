La consejera de Economía recuerda al delegado del Gobierno en Madrid que su función no es ser "lacayo de Sánchez"

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha recalcado este sábado que la función de Francisco Martín al frente de la Delegación del Gobierno no es la de ser "un lacayo de Sánchez" y "estar todo el rato insultando" a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sino que su deber es mantener la "lealtad institucional".

En declaraciones a los medios tras visitar las instalaciones del Grupo Líder System en Alcorcón, la consejera madrileña ha subrayado que el delegado del Gobierno "no es un delegado de Sánchez, no es un lacayo de Sánchez" sino que "está para resolver los problemas de los madrileños que afectan también al Gobierno central" en materia de seguridad o de emergencias, entre otros.

"Lo que no puede estar es todo el rato insultando a la presidenta de la Comunidad, olvidándose de que fue elegida por mayoría absoluta por los madrileños", ha remarcado Albert. "Su labor es una lealtad institucional que no aparece en ningún momento y se dedica a insultar al Gobierno porque no tiene manera de hacer frente a lo que los madrileños han elegido libremente", ha insistido.

La Comunidad de Madrid ha exigido al Gobierno de España que tome las "medidas oportunas" contra Francisco Martín al asegurar que "ha traspasado los límites de la decencia política e institucional" tras unas declaraciones del delegado "llenas de insultos, descalificaciones y mentiras" sobre Ayuso.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, envió una carta al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la que pedía "una rectificación urgente".

"En caso contrario, desde la Comunidad de Madrid no podremos mantener ningún tipo de relación institucional con el Sr. Martín Aguirre como delegado del Gobierno y nos limitaremos a mantener la interlocución que sea necesaria con cualquier otro representante de esa Delegación hasta que se produzca el nombramiento de un delegado que tenga claros los más elementales principios de lealtad y respeto institucional", ha avisado en la misiva.

El delegado, en una entrevista en la 'Cadena Ser', criticó que en el marco de la causa abierta por la filtración de los datos fiscales de la pareja de la presidenta, Alberto González Amador, este, al que se ha referido como "presunto defraudador fiscal", aún no haya acudido a declarar.