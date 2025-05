Giráldez espera a un Valencia "más peligroso" y "herido" por su derrota en Barcelona

Vigo, 1 feb (EFE).- El entrenador del RC Celta, Claudio Giráldez, espera un partido de máxima dificultad ante un Valencia “más peligroso” al estar “herido” por su última derrota ante el FC Barcelona (7-1).

“Es un escenario complicado, ante un rival que va a venir herido después de ese partido contra el Barcelona. Desde la llegada del nuevo míster, salvo en este último partido, venía en una dinámica muy buena. No tenemos que olvidarnos de que el año pasado hasta el final de temporada estuvo luchando por meterse en Europa con una plantilla muy similar”, apuntó el técnico celeste.

Giráldez no quiere poner como excusa las importantes bajas de Óscar Mingueza, Marcos Alonso, Iago Aspas y Hugo Álvarez, cuatro habituales en su once inicial, porque “tenemos recursos de sobra, nuestra forma de trabajar es implicar a todos para que las bajas no sean un drama”.

“Es un rival peligroso al que tenemos que intentar minimizar, y para eso va a ser importante cómo arranquemos el partido, sabiendo que jugamos contra un rival herido y que está en un proceso de construcción, de buscar adaptar teclas a que el rendimiento les sea mejor”, avisó.

El entrenador del Celta avanzó que el recién fichado Iker Losada tendrá que pasar “un periodo de adaptación” aunque sea “menor” por conocer a muchos de sus nuevos compañeros y el estilo de juego del equipo por su pasado como celeste, y confirmó que el canterano Fer López está “en condiciones” para jugar en Mestalla. EFE

dmg/jpd