Marcelino: "No creemos que vaya a ser sencillo"

Villarreal (Castellón), 31 ene (EFE).- El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, indicó en rueda de prensa que no cree que el partido que afrontan este sábado en La Cerámica ante el Real Valladolid vaya a ser sencillo, pese a la condición de colista de su rival.

"Solo estamos pendientes de ganar al Valladolid, sumar tres puntos y refrendar la dinámica del equipo. No creemos que vaya a ser sencillo. Queremos contrarrestar al Valladolid y encontrar nuestro máximo rendimiento. Eso me motiva y me ocupa. Solo pensamos en eso", apuntó

"En el próximo partido. Queremos demostrar mejores números en la segunda vuelta en casa. Venimos de una victoria buena en casa con un gran juego y un buen empate en un campo muy complicado como el del Atlético de Madrid. Ahora queremos reafirmarnos como un equipo fuerte en casa", recalcó.

El Villarreal, que en la primera vuelta del campeonato flojeó en su estadio, recibe en sus dos próximos partidos como local a los dos últimos clasificados, el Valladolid y el Valencia.

"Los respetamos al máximo. Vamos de uno en uno. No nos fijamos en el calendario. Sabemos que cada partido es un mundo y para ganarlo intervienen muchos factores. Tenemos que estar muy concentrados y mantener respeto y humildad. Si respetamos al rival, nos respetamos nuestros valores deportivos y nuestras ilusiones por ganar. Eso tenemos que hacer contra el Valladolid y luego ya pensar en los siguientes", apuntó.

El técnico asturiano admitió que podría realizar algunos cambios para este partido. "Combinamos el rendimiento en el entrenamiento con el rendimiento en competición. En base a eso hacemos los onces. También nos fijamos en qué podemos encontrarnos en cada partido. La alineación es en lo último que pienso siempre. Siempre tengo dudas con eso. Tenemos muchos jugadores disponibles y la competitividad es alta", subrayó.

Una de las principales dudas para el partido ante el Valladolid será quién ocupe la portería, tras haberse recuperado Digo Conde después de varias semanas lesionado.

"Más o menos lo tengo claro. Pero permitidme que no os lo diga porque no se lo he dicho a ellos. Pueden jugar los dos. Diego estaba bien y Luiz ha ido de menos a más. Confiamos en ambos. Eso es lo más importante. Cuando confías en ellos, la sensación es de seguridad. Esperemos que, juegue quien juegue, dejemos la portería a cero", dijo.

Sobre el inminente fichaje del extremo canadiense Buchanan, quien llegó el jueves a España para cerrar su cesión, Marcelino señaló que "cuando esté todo firmado, opinaré sobre el jugador. Ahora mismo está aquí, pero faltan flecos. No ha entrenado con nosotros. El día que lo haga muy gustosamente os responderé. Viene a cubrir una baja muy desgraciada como es la de Ilias Akhomach". EFE

