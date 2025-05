Continúa la fuga de talento de Anaitasuna

Pamplona, 31 ene (EFE).- Helvetia Anaitasuna vio ayer como su capitán, Aitor García, anunció su salida del club navarro con 24 años tras seis cursos en el primer equipo, siguiendo el camino de otros notables jugadores como Antonio Bazán, Ander Izquierdo o Edu Fernández.

“Quiero afrontar nuevos desafíos en mi vida”, dijo el pamplonés ante las miradas de sus compañeros y gente cercana, como sus padres, quienes le han acompañado en el trayecto desde que comenzó a practicar este deporte con seis años.

Días después del adiós de Quique Domínguez tras cinco cursos en el cargo de entrenador, los rumores se hicieron realidad en torno al pivote, cerrando una bonita historia en la que se han quemado todas las etapas de un jugador actualmente experimentado y con mayores retos deportivos a los que pueda ofrecer Anaitasuna.

El canterano apuntó que esta decisión se da “por el momento vital en el que me encuentro. Tengo 24 años. Estoy terminando mis estudios -Historia- y a nivel deportivo me ha aparecido un reto que creo que me va a permitir mejorar como jugador”.

La prolífera cantera verdiblanca suministra todos los años jugadores que se van curtiendo en la élite para, si destacan, poner rumbo a otros destinos más potentes, tanto económicamente como en cuanto a objetivos. Luego están los casos de aquellos que no han salido de las categorías inferiores, quienes también salen cuando resaltan.

Este verano fue Edu Fernández. El lateral derecho puso rumbo a Ademar León (5ª posición), donde está siendo relevante con 40 goles. Igualmente, Antonio Bazán cambió Pamplona por Barcelona, donde acumula 24 tantos, tras ser el cuarto máximo goleador histórico de Anaitasuna. Se espera su vuelta este verano. Los argentinos Juan Bar y Nico Bonanno, también decidieron salir.

En la campaña 22/23, pesos pesados como Carlos Chocarro e Ibai Meoki dejaron el balonmano, mientras que el brasileño Arthur Pereira se despidió de sus compañeros después de no responder a las expectativas.

La última gran perla fue Ander Izquierdo. El primera línea navarro puso rumbo a Lisboa a sus 21 años para jugar en el Benfica. “Me ha costado muchísimo tomar la decisión de abandonar el club, pero creo que es importante para seguir progresando como jugador”, comentó en aquel momento.

Como club formador, Anaitasuna no puede interponerse cuando otros clubes españoles o extranjeros se interesan por uno de sus pupilos. La de Aitor García no será la única salida este año.

El extremo diestro de 20 años, Xavi González, tras ser campeón de Europa con la selección española júnior venciendo a Portugal en la final (31-35), buscará nuevos aires. Bidasoa Irun, su gran pretendiente. El guardameta Marcos Cancio podría acompañar a su actual capitán en la capital riojana. EFE

le.mm/jpd