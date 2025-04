Mazón pide que las ayudas a los afectados de la dana no se vinculen al "chantaje político"

València, 30 ene (EFE).- El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado que las ayudas a los afectados por la dana "no pueden estar vinculadas al chantaje político, de nacionalistas ni de separatistas" y ha pedido que queden "fuera del debate político", en referencia al real decreto ley 'ómnibus'.

Mazón ha manifestado, en declaraciones a los periodistas en el Palau de la Generalitat, que los valencianos se habrían sentido "más cómodos" si "todas aquellas cosas que son positivas para la Comunitat Valenciana fueran aparte" del real decreto ley aprobado por el Gobierno.

Preguntado si se siente más cómodo con la oposición del Partido Popular al primer decreto 'ómnibus' o con su cambio de postura con el segundo, ha respondido que lo hace con los que "no vienen con chantajes" y "ayudan mejor a los valencianos".

"Si el precio de ayudar a los valencianos tiene que ser darle dádivas al nacionalismo o subir impuestos, pues me parece una contradicción", ha añadido.

A su juicio, lo que ha hecho del Gobierno de Pedro Sánchez en este tiempo ha sido "un chantaje" al decirles a los afectados que "vas a dar ayudas y a la vez subirles los impuestos".

"Como me siento más cómodo es bajando los impuestos, poniendo en marcha lo antes posible las ayudas de la dana y el plan Moves, que es el plan que necesitamos para el vehículo eléctrico", ha añadido.

"Lo que más cómodo nos hubiera hecho sentirnos a nosotros es que todas aquellas cosas que son positivas para la Comunitat Valenciana fueran aparte, y que todas las medidas que tengan que ver con la dana no se sometan al chantaje político de nadie. Este es el gran mensaje", según el también presidente del PP valenciano.

"O el Gobierno declara las ayudas de la dana sin impuestos, fuera del debate político, o nos está haciendo un flaco favor a todos los valencianos, sobre todo a los más perjudicados" que son los afectados, ha aseverado.

Según Mazón, a un afectado de la dana "no se le puede decir: te voy a dar ayudas siempre y cuando me dejes que le de un palacete a no sé qué partido nacionalista; no se le puede decir: te voy a dar ayudas si me votas a favor de que yo siga por un minuto más chantajeado por no sé quién".

"Esto es lo que no nos hace sentirnos cómodos, especialmente por los afectados", ha concluido. EFE