La renovación de cargos en la AEPD vuelve a atascarse tras la renuncia del adjunto

Madrid, 30 ene (EFE).- La renovación de cargos en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha vuelto a atascarse tras la renuncia del catedrático de Derecho Constitucional Antonio Troncoso a ocupar el cargo de adjunto a la Presidencia del organismo.

El Gobierno propuso el pasado 24 de diciembre a los catedráticos de Derecho Constitucional Lorenzo Cotino Hueso (Universidad de Valencia) y Antonio Troncoso Reigada (Universidad de Cádiz) como presidente y adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), respectivamente, y su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso estaba programada para ayer, aunque fue suspendida tras la renuncia de Troncoso.

El 24 de diciembre cesó también como directora de la AEPD Mar España, quien llegó al cargo en 2015 con un mandato inicial de cuatro años y que durante los últimos cinco años ha ocupado la dirección de forma interina.

El Gobierno trató de desbloquear la renovación de los cargos al frente de la Agencia Española de Protección de Datos en 2022, y propuso entonces como presidenta del organismo a Belén Cardona (catedrática de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia) y como adjunto al abogado especialista en protección de datos y derecho tecnológico Borja Adsuara.

Pero el Tribunal Supremo anuló las ternas de candidatos propuestos entonces por el Gobierno, al considerar que el procedimiento estaba "viciado de raíz" y ante el hecho notorio de que los nombramientos estaban ya decididos antes de convocarse y de iniciarse el proceso de selección, después de que una de las personas que había concurrido a ese proceso de selección presentara un recurso contra el procedimiento que se siguió.

Tres años después -el pasado mes de diciembre- el Consejo de Ministros propuso los nombres de Lorenzo Cotino y Antonio Troncoso como presidente y adjunto, y la Comisión de Justicia debió ayer "examinar" y aprobar esos nombramientos, pero la reunión fue desconvocada tras la renuncia de Troncoso a ocupar el cargo de adjunto con Lorenzo Cotino como presidente.

Antonio Troncoso ha confirmado a EFE la renuncia a ser propuesto a la "Adjuntía" de la AEPD dentro de la propuesta que incluye el nombramiento de Lorenzo Cotino como presidente, y aunque ha reconocido su trayectoria académica y profesional, ha valorado que él tiene una mayor experiencia en el ámbito de la gestión pública.

El catedrático ha explicado que su renuncia se ha producido tras conocer el informe que el Ejecutivo remitió a los miembros de la Comisión de Justicia en el que se le califica en segundo lugar en la propuesta para la Presidencia y en primer lugar en la propuesta de adjunto.

Antonio Troncoso ha expresado su respeto por el "amplio margen de apreciación" que tiene el Gobierno para valorar la experiencia en la gestión pública de cada candidato, pero ha alegado sus propios méritos para la Presidencia de la AEPD, y ha defendido que antes había sido ya elegido por consenso de todos los partidos políticos para dirigir la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, así como su posición "centrada y moderada".

El catedrático ha subrayado que posee además los tres Premios a la trayectoria y a la competencia profesional en el ámbito de la protección de datos: el Premio Nacional de Investigación de la AEPD 2010, el Premio de la Agencia Vasca en su primera edición de 2014 a la trayectoria profesional dedicada a la defensa y promoción del derecho fundamental a la protección de datos personales y el Premio Privacidad concedido por la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP).

Troncoso ha incidido, en declaraciones a EFE, en que discrepa "respetuosamente" de la valoración del Gobierno pero también en que renuncia a hacer ninguna reclamación al respecto.

“Mientras que en la propuesta de Adjuntía se ha tenido en cuenta la gestión pública, en el caso de la Presidencia he constatado que se propone para un puesto de dirección de un organismo público a un candidato que no tiene experiencia alguna en la dirección de organismos públicos", ha señalado el catedrático en la carta de renuncia que ha dirigido al ministro de Justicia, Félix Bolaños.

En esa misiva y en sus declaraciones, Antonio Troncoso ha insistido en su preferencia por ocupar la Adjuntía del organismo "con titulares de la Presidencia que dispongan de experiencia en la dirección de organismos públicos".

Troncoso ha agradecido al Gobierno la propuesta de nombramiento y el trato dispensado en la entrevista por todos los miembros del Comité de selección nombrados por el Ministerio, especialmente al Secretario de Estado de Justicia, al Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y a la Directora General del Servicio Jurídico del Estado.

El catedrático ha explicado además que los representantes de los grupos parlamentarios no le han trasladado que la propuesta del Gobierno, al menos en relación con el titular a la Adjuntía, fuera a disponer de las mayorías que necesita para su aprobación en la Comisión de Justicia, de tres quintos en la primera votación y de mayoría absoluta en la segunda votación, y ha precisado que "tampoco he tenido en el último mes ninguna comunicación del Gobierno que me haga pensar lo contrario”. EFE