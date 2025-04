IU defiende volver a forjar una candidatura de unidad entre Sumar y Podemos: Es una obligación con esta ley electoral

El portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ha defendido la unidad electoral entre Sumar y Podemos es necesaria ante el avance de la ultraderecha y prácticamente una obligación por los efectos de la ley electoral, que penaliza la fragmentación de la izquierda alternativa en el sistema de representación provincial.

Durante una rueda de prensa en el Congreso y cuestionado sobre, si a tenor de las últimas encuestas que pronostican una caída de intención de voto para la izquierda independiente al PSOE, convendría reeditar una candidatura única entre Sumar y Podemos, ha explicado que la posición tradicional de IU es construir un espacio político "unitario y fuerte".

Máxime, ha proseguido, en un momento como el actual donde la democracia se ve "tremendamente amenazada" cada vez más ante los ataques de las fuerzas reaccionarias a las instituciones, sobre todo desde la estrategia de la "política de la mentira" y el "avasallamiento permanente".

También se ha referido a que esa necesidad de confluir en una única candidatura viene marcada por el contexto internacional, sobre todo a raíz de las "salvajadas" que está perpetrando, bajo su criterio, el nuevo presidente de Estados Unidos, sobre todo en materia migratoria y con "amenazas de agresiones" a países como México, Colombia y Dinamarca.

En consecuencia, ha defendido que para contrarrestar el "auge" de la ultraderecha y mantener las conquistas sociales del Gobierno progresista, es "imprescindible" fortalecer el espacio de la izquierda, dado que además la "ley electoral" lo "exige". "Si las izquierdas van divididas, pues el efecto electoral es muy negativo y no facilita que el resultado representativo se corresponda con la voluntad ciudadana", ha enfatizado Santiago.

De esta forma, ha insistido en que esta posición siempre ha sido defendida por IU y se alegra de que también sea claramente la postura de "todo el espacio político de Sumar". "Vamos a trabajar por ello", ha zanjado.

DÍAZ YA LANZÓ UN MENSAJE: HAY QUE REPETIR LA UNIDAD

Precisamente este lunes y en el marco de los 'Desayunos informativos de Europa Press' la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, explicitó su apuesta por volver a reeditar una candidatura de unidad entre todas las fuerzas progresistas, dado que no había razones de peso para no "caminar juntas" y lanzaba un mensaje a Podemos: "Quién no quiera estar, que lo explique".

Otras formaciones del actual grupo plurinacional como los Comunes también están a favor de intentar conseguir la reconciliación con el partido dirigido por Ione Belarra.

Tras fuertes tensiones entre Podemos y Sumar desde que concurrieron juntos a las pasadas elecciones del 23J, los morados decidieron en diciembre de 2023 abandonar la coalición y pasarse al Grupo Mixto en el Congreso, donde han mostrado una posición muy crítica con el actual Gobierno y han remarcado su estrategia de volver a ser el partido principal para "poner en pie" a la izquierda alternativa.