El PNV replica al PP que solo desde la "nostalgia a la dictadura" se puede oponer a la devolución del Palacete de París

La portavoz del PNV en el Senado, Estefanía Beltrán de Heredia, ha reprochado este martes al PP que "solo desde posiciones nostálgicas de la dictadura" se puede oponer a la devolución del edificio de la Avenida Marceau de París a los jeltzales, que son sus "legítimos propietarios".

Beltrán de Heredia ha realizado esta crítica a los populares durante su intervención en un Pleno extraordinario que ha debatido una moción presentada por los 'populares' para forzar al Gobierno a recuperar las medidas sociales relacionadas con las pensiones, el transporte público y las ayudas por la dana y el volcán de La Palma, que decayeron en el Congreso tras el rechazo de los 'populares', Vox y Junts. La sesión plenaria se ha celebrado mientras el Ejecutivo y la formación catalana negociaban para volver a aprobar un decreto social en el Consejo de Ministros y llevarlo de nuevo a votación en la Cámara Baja.

La senadora del PNV ha defendido "la responsabilidad" de su partido al respaldar el 'decreto ley ómnibus' que el Gobierno llevó al Congreso el pasado 22 de enero, "poniendo a las personas y al tejido económico en el centro de nuestras prioridades", según ha informado en un comunicado la formación jeltzale.

Estefanía Beltrán de Heredia ha lamentado, en este sentido, los "intereses partidistas" del Partido Popular al convocar para hoy un pleno extraordinario valiéndose de su mayoría absoluta en el Senado, "solo como escaparate para salvar su relato y debilitar al Gobierno".

Tras admitir que el Ejecutivo debería tejer los acuerdos necesarios para convalidar su decreto ley, ha señalado que el PNV ha priorizado "dar apoyo a las personas más vulnerables", entre las que ha incluido a quienes sufren los efectos de la Dana y del volcán de La Palma, y a todas las personas que se verían afectadas por el rechazo a la revalorización de las pensiones, la salvaguarda del sistema de previsión social de más de 300.000 cooperativistas vascos y el mantenimiento de la competitividad de la industria electrointensiva, "tan importante" en Euskadi.

Asimismo, ha criticado el "ejercicio de filibusterismo político" del PP al "vender humo", aprobando una moción en el Senado con las medidas más populares del decreto ley "como un proceso de sanación" tras haberlas rechazado en el Congreso. "No sirve de nada, no hay revalorización de pensiones, no hay ayudas a la Dana y no hay bonificación al transporte", ha explicado.

Beltrán de Heredia ha censurado al PP su postura también ante la devolución al PNV del edificio de París que en su día ocupó el Gobierno Vasco en el exilio, que posteriormente "robó" la Gestapo y entregó al franquismo.

A su entender, "solo desde posiciones nostálgicas de la dictadura" se pueden oponer el Partido Popular a la devolución a su legítimo propietario del palacete de la capital francesa. "No falten a la verdad", ha exigido, para negar que el apoyo jeltzale al decreto sea a cambio de "ninguna cesión". "No es lo mismo cesión que devolución de lo robado", ha precisado.

También ha recordado que la restitución del edificio "a su legítimo propietario (el PNV), después de 85 años, es un acuerdo que avala el informe del propio Gobierno, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática", y fue pactada también con el PP de Rajoy.