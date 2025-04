Marta Arce: "De todas mis medallas me quedo con el bronce de París 2024"

Madrid, 26 ene (EFE).- La judoca vallisoletana Marta Arce, ganadora de cuatro medallas en Juegos Paralímpicos, declaró que, de todas las preseas conseguidas durante su larga trayectoria, se queda con el bronce de París 2024 porque es "la cosecha a toda una carrera y a las dificultades que han ido surgiendo".

Marta Arce, de 47 años, nació con un albinismo óculo-cutáneo completo que le hace padecer una deficiencia visual grave, pues sólo ve un 10% y carece de pigmentación en la piel, el pelo y los ojos.

En el judo encontró un refugio y un estilo de vida. Su talento sobre el tatami le ha llevado a ganar cuatro medallas paralímpicas resumidas en dos platas en Atenas 2004 y Pekín 2008 y dos bronces en Londres 2012 y París 2024.

“Es complicado conciliar todo, pero al final tengo que hacer un Tetris. Contar con el apoyo logístico de todo el mundo y no mirar mucho debajo de los muebles para no asustarnos”, asegura en tono de broma la pucelana, que después de cómo han ido los Juegos, cree que está en su "prime, como dirían los jóvenes”.

“Si tengo que elegir entre estas cuatro medallas me quedo con la última porque al final es un poco la cosecha de toda mi carrera deportiva y por todas las dificultades que han ido surgiendo. ¿Por qué me quedo antes con un bronce que con una plata? Fácil. En este deporte, cuando pierdes el oro y ganas la plata, ves que tu último combate no ha salido bien y el sabor que te queda es distinto. Ganar un combate por el bronce también mola muchísimo porque la sensación final es distinta", dijo Marta Arce, reconocida con un premio por la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM).

“Verme al lado de gente tan importante sube la moral, me infló como un globo, así que estoy contenta y agradecida”, declara la judoca paralímpica, galardonada junto a Álvaro del Amo, doble medallista de bronce en lanzamiento de peso y disco en los últimos Juegos Paralímpicos de París.

“Es todo un honor que reconozcan tu trayectoria”, señala el atleta madrileño, que sufre una discapacidad visual desde los 18 años (acaba de cumplir los 35) y vende cupones de la ONCE en Chamartín, en un quiosco donde no duda en presumir de sus logros deportivos.

“Voy a competir por lo menos hasta los Juegos de Los Ángeles 2028, eso seguro, y, a partir de ahí, ya veremos. Pero cuatro años más seguro. En mi próxima competición al menos debo mantener las marcas donde las dejé porque quiero subir el siguiente escalón. Tengo bronce paralímpico, mundial y europeo, así que el siguiente paso es la medalla de plata. Esperemos que pueda conseguirla en el Mundial”, comenta. EFE