Melanie Leupolz se perderá la final contra el Barcelona por lesión

Leganés (Madrid), 25 (EFE).- La jugadora alemana del Real Madrid Melanie Leupolz será baja para la final de la Supercopa de España contra el Barcelona, que se juega este domingo, a las 12:00 horas, tras recibir un golpe en la rodilla en un choque con la jugadora lusa de la Real Sociedad Andreia Jacinto, en la semifinal.

Leupolz tuvo que ser sustituida a los 20 minutos de partido y pese a salir del campo a pie lo hizo con una cojera ostensible y con gestos de dolor.

"No pinta bien, creo que será una lesión de semanas, no sabemos cuántas e intentaremos suplirla de la mejor manera, que no se note mucho, pero es complicado", confesó su entrenador Alberto Toril.

La lesión de la centrocampista se suma a la de la francesa Naomie Feller y la española Carla Camacho, que siguen en proceso de recuperación y tampoco podrán disputar la final contra el Barcelona. EFE