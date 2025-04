La marca de moda Burberry sufre una caída de los ingresos del 7 %

Londres, 24 ene (EFECOM).- La marca de moda de lujo Burberry informó este viernes de que ha sufrido una caída de los ingresos del 7 % en las trece semanas hasta el pasado 28 de diciembre, y avisó de que trabaja con "urgencia" para dar un giro al negocio y obtener beneficios.

En un comunicado remitido a la Bolsa de Londres, la casa de moda, fundada en Inglaterra, indicó que los ingresos en el citado periodo fueron de 659 millones de libras (777 millones de euros), frente a los 706 millones de libras (833 millones de euros) el año anterior.

Burberry recordó hoy que lanzó un programa de reducción de costes por valor de 40 millones de libras (47,2 millones de euros) el pasado noviembre tras la debilidad de su situación.

Las ventas en las tiendas crecieron en Estados Unidos, mientras que disminuyeron en Europa, Oriente Medio y África.

"Nos sentimos alentados por la respuesta a nuestra campaña de ropa de abrigo 'It's Always Burberry Weather' y la campaña festiva 'Wrapped in Burberry'", dijo el consejero delegado, Joshua Schulman.

Esto ha llevado a una mejora en el atractivo de la marca y la fortaleza de la ropa de abrigo y bufandas, agregó.

Afirmó que la empresa cree que la estrategia generará "un crecimiento sostenible y rentable a largo plazo", aunque reconoció que todavía "queda mucho por hacer".

"Estamos actuando con urgencia para estabilizar el negocio y posicionar la marca para que vuelva a crecer de forma sostenible y rentable", por lo que "confiamos en que nuestro plan estratégico mejorará nuestro rendimiento e impulsará la creación de valor a largo plazo", indica asimismo la empresa en el comunicado.

Tras dar a conocer esta actualización de su negocio, las acciones de Burberry en Londres subían esta mañana el 15,97 % hasta 1.241 peniques. EFECOM