Epifanio avisa de que el Real Madrid "cada vez va a más"

A Coruña, 24 ene (EFE).- Diego Epifanio, entrenador del Leyma Básquet Coruña, no escondió la dificultad de repetir este domingo en el Movistar Arena el triunfo que lograron ante el Real Madrid en la jornada inaugural del curso liguero.

“En la Liga Endesa no ha ganado ningún equipo allí. Creo que son un equipo que cada vez va a más. Han tenido que ir incorporando jugadores nuevos al proyecto, pero ahora ya están en muy buen camino. Es un equipo que compite muy bien, que está muy bien armado, que tienen buenos jugadores”, comentó.

El técnico burgalés tiene claro que sus jugadores deben jugar “sin presión” para crearle problemas al vigente campeón de Liga, sobre todo porque en estos momentos les falta “la confianza” que dan las victorias.

“Tenemos que pensar en nosotros, en intentar jugar sin esa presión de que nuestros porcentajes en momentos importantes no han sido buenos, en intentar cuidar bien el balón, en intentar no tener pérdidas para que ellos corran, porque es un equipo letal en esos primeros segundos. Es importante que todo venga de su talento, no de nuestro mal trabajo”, subrayó.

El técnico naranja no podrá contar, por lesión, con el base francés Thomas Heurtel, que sufrió unas molestias en la rodilla en el partido ante el UCAM Murcia, y el pívot hispano-brasileño Augusto Lima.

“Gus sigue con su recuperación y la idea es que no vaya. En el caso de Thomas, hay que tener en cuenta que él ha estado inactivo después de su último partido en China y para él es una pretemporada. No es igual que cuando viene un jugador que llega de competir. Por eso, necesita un proceso de adaptación otra vez al entrenamiento”, explicó.

Epifanio tiene claro que a nivel defensivo tienen que dar el máximo para tener opciones de triunfo: "Tenemos que luchar hasta la extenuación cada rebote, tenemos que hacer el máximo esfuerzo por cumplir nuestras normas defensivas. Y lo mismo pasa en ataque, aunque sé que ahora la pelota pesa más, quema más”.

En este sentido, apuntó a la necesidad de controlar “la ansiedad” como un factor determinante para revertir la mala dinámica en la que se encuentra el equipo.

“Los que estamos al frente del proyecto ahora no podemos mostrar signos de debilidad ni signos de dudas. Hay que seguir, hay que creer en el trabajo. Creo que esto a veces puede sonar muy hueco, pero es la realidad. Aquí no hay varitas mágicas, hay que seguir creyendo”, concluyó. EFE

