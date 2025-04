Tellado desvincula del PP al abogado de Manos Limpias y dice que no es asesor del partido sino asistente de una senadora

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha desvinculado del Partido Popular al abogado Víctor Soriano, que representa al sindicato Manos Limpias en la causa abierta contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración de datos de la pareja de la presidenta madrileña. Según ha recalcado, "no es un asesor del PP" sino asistente de una senadora del partido que es miembro de la Mesa de la Cámara Alta.

"Sobre ese abogado lo que tenemos que decir es que no es un asesor del Partido Popular, no es un asesor del grupo parlamentario, es un asistente de un miembro de la Mesa. Y por lo tanto, es a ellos a quien les corresponde dar las explicaciones oportunas", ha declarado Tellado en los pasillos del Congreso.

Este martes, el PSOE denunció que el PP "tiene a sueldo" en el Senado a Víctor Soriano, abogado de Manos Limpias en la causa contra el fiscal general. En enero del año pasado, la Mesa del Senado aprobó su nombramiento como personal eventual de la Cámara Alta adscrito a la secretaria primera y senadora 'popular', Eva Ortiz, según adelantó 'eldiario.es' y confirmó Europa Press.

UN ASISTENTE QUE ASISTE "PERSONALMENTE" A LA SENADORA DEL PP

Previamente, en una entrevista en 'Telecinco', Tellado ha indicado que es una noticia que conocieron "en el día de ayer". "Yo personalmente lo desconocía. La realidad es que no es un asesor del Partido Popular", ha abundado.

Al ser preguntado cómo puede explicar que se pague con sueldo público a un abogado de Manos Limpias, el dirigente del PP ha indicado que "los miembros de la Mesa del Senado", presidente, vicepresidente y secretarios, "tienen derecho a asistentes que les asisten a ellos personalmente".

"Y es la secretaria primera de la Mesa quien tiene a esa persona como asesor personal. No es un asesor del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Es un asesor de una persona que cumple sus funciones como secretaria primera de la Mesa", ha dicho, para señalar que ésa es "toda la vinculación con esa persona".

Tellado ha recalcado que él no conoce a esa persona y que "no tiene vínculos directos con el Partido Popular". "No es un asesor del Partido Popular ni pertenece a la organización del Partido Popular", ha reiterado.