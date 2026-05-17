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Moreno pierde la mayoría absoluta en Andalucía y tendrá que negociar con Vox para gobernar

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Málaga, 17 may (EFE).- El PP que dirige Juanma Moreno ha ganado este 17 de mayo las elecciones autonómicas de Andalucía pero no ha logrado revalidar la mayoría absoluta que tenía hasta ahora, ya que ha obtenido 53 escaños, dos menos de los necesarios, por lo que ahora tendrá que negociar con Vox para gobernar en la nueva legislatura.

El PSOE, con María Jesús Montero de candidata, ha obtenido su peor resultado histórico en Andalucía, comunidad que fue feudo tradicional para los socialistas, y se queda con 28 diputados, dos menos de los que había logrado en 2022 su antecesor en el cargo, Juan Espadas.

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Vox sube ligeramente y consigue 15 escaños, que es uno más de los que tenía hasta ahora. Sin embargo, se convierte en pieza clave para que haya gobierno de Juanma Moreno, quien necesitará pactar con ellos, ya que esta formación ya ha avanzado que no se van a abstener.

Adelante Andalucía, el partido anticapitalista y andalucista, ha roto todos los pronósticos y se ha convertido en la cuarta fuerza en la comunidad con una gran subida al lograr 8 diputados, cuando hasta ahora sólo tenía dos. Al conseguir representación en seis de las ocho provincias ha sido elemento clave para que no haya mayoría absoluta.

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Por Andalucía, la coalición de izquierdas en la que se integran IU, Movimiento Sumar y Podemos, que está liderada por el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, queda relegada a la última posición en el Parlamento andaluz con 5 diputados, los mismos que tenía, e incluso pierde votantes a pesar del importante aumento de la participación.

Con una participación del 64,64 por ciento, que ha supuesto 8,7 puntos más que en 2022, Moreno ha cosechado 146.000 votos más que en 2022, hasta superar los 1,7 millones de apoyos (41,6 %), pero sin embargo ha perdido cinco escaños respecto a los pasados comicios.

Los socialistas se han acercado a los 950.000 votos (22,7 %), que son 59.000 más; mientras que Vox ha cosechado casi 576.000 apoyos (13,8 %), que son 80.000 más que en las pasadas elecciones.

Adelante Andalucía ha conseguido más del doble de votos, con 400.000, mientras que Por Andalucía ha perdido 20.000 apoyos y se ha quedado con menos de 264.000.

Los populares, que han sacado casi veinte puntos de diferencia al PSOE este 17M, han ganado en las ocho provincias andaluzas, aunque se han dejado escaños en Málaga, Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva.

Los socialistas ha sido segunda fuerza en todas las provincias menos en Almería, donde Vox le ha dado el sorpaso.

El candidato de Vox, Manuel Gavira, que ha comparecido en un ambiente de euforia y celebración, ha dicho que "el próximo gobierno tendrá más sentido común" y ya ha avisado de que "los andaluces han hablado claro" y por ello pedirán la 'prioridad nacional'.

Moreno, que también ha comparecido ante los suyos a las puertas de la sede del PP-A, ha dicho que aspira a "dar" cuatro años más de "reformas" y de "estabilidad" y ha señalado que al PP le corresponde "la responsabilidad" de formar gobierno.

La formación que lidera Santiago Abascal ya advirtió en la campaña de que el objetivo era entrar en el Ejecutivo andaluz y que no se iban a abstener aunque a Moreno le faltaran pocos escaños.

El PSOE-A, liderado por María Jesús Montero, sufre otra dura derrota en Andalucía, comunidad que hasta 2018 había sido su gran bastión, y rompe su suelo histórico con el peor resultado obtenido hasta ahora, 28 de los 109 diputados del Parlamento andaluz.

Montero ha admitido que no es un buen resultado y ha anunciado que en los próximos días se convocará a los órganos del partido para analizar en profundidad los datos y "lo que se desprende" de ellos.

Los socialistas, que han obtenido casi la mitad de votos que el PP, tendrán que afrontar ahora una difícil travesía interna, aunque el hecho de que Moreno no haya revalidado la mayoría absoluta y tenga que pactar con Vox amortigua el golpe.

Adelante Andalucía ha protagonizado la gran sorpresa de la noche, ya que ha batido todos los pronósticos al conseguir 8 diputados y se ha erigido en formación clave para hacerse con los 'restos' de apoyos en las provincias, lo que ha perjudicado al PP.

Esta formación, que impulsó Teresa Rodríguez y que tiene de candidato a José Ignacio García, ha hecho una campaña ascendente que le ha permitido "quitarle la mayoría absoluta al PP", según ha presumido en su comparecencia posterior ante los medios.

En un contexto nacional de hipótesis sobre la unión de las izquierdas, en Andalucía el peor resultado ha sido para Por Andalucía, la coalición donde se integran IU, Movimiento Sumar y Podemos. Se han visto ampliamente superados en ese espectro ideológico por Adelante e incluso han perdido votos a pesar de la alta participación.

Aunque los de Maíllo han conseguido mantener sus cinco escaños, el resultado de las elecciones andaluzas obliga a Sumar y Podemos a repensar si la unidad entre los partidos a la izquierda del PSOE es suficiente. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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EFE

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