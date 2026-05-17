El inglés Aaron Rai conquista el Campeonato de la PGA, primer 'grande' de su palmarés

Washington, 17 may (EFE).- El golfista inglés Aaron Rai conquistó este domingo el Campeonato de la PGA, el primer 'grande' de su palmarés, tras firmar una brillante última ronda de 65 golpes que le dejó con un acumulado de nueve bajo par.
Rai aventajó en tres golpes a Jon Rahm, que terminó segundo tras rozar el liderato durante toda la jornada del domingo. Es el mejor resultado de Rahm en el Campeonato de la PGA, el único 'major' que todavía no ha ganado ningún español. EFE
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