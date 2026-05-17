Feijóo celebra la "victoria incontestable" de Moreno y que "el sachismo cierre este ciclo electoral devastado"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado al candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por su "victoria incontestable" en las elecciones andaluzas de este domingo y ha celebrado que "el sanchismo cierre este ciclo electoral devastado".

En concreto, el PP de Juanma Moreno ha vuelto a ganar ampliamente las elecciones en Andalucía pero se queda a dos escaños de la mayoría absoluta (55 diputados) al perder cinco parlamentarios, lo que no le permite evitar "el lío" de un pacto con Vox tras los precedentes de comunidades como Extremadura, Aragón y Castilla León. Vox sólo crece un diputado con respecto a 2022 pero logra su objetivo de ser decisivo para la investidura de Moreno, al 98,3% del voto escrutado.

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"Enhorabuena a Juanma Moreno por una victoria incontestable: la buena política tiene respaldo mayoritario en las urnas. Andalucía tendrá cuatro años más de prosperidad, oportunidades y buena gestión", ha manifestado Feijóo.

A renglón seguido, ha puesto el foco en la derrota del PSOE con la exvicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero, que ha logrado su peor resultado en esta región al lograr solo 28 escaños frente a los 30 que cosechó hace cuatro años Juan Espadas. "También celebramos que el sanchismo cierre este ciclo electoral devastado", ha señalado Feijóo en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

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LLAMADA DE FEIJÓO A MORENO ESTA NOCHE PARA FELICITARLE

Fuentes del PP han señalado que Feijóo ya ha hablado con Juanma Moreno y le ha felicitado por la victoria en las urnas este domingo.

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El candidato 'popular', que ha comparecido a las puertas del PP-A en Sevilla, ha prometido "cuatro años más de estabilidad": "No hemos sacado matrícula de honor, pero sí sobresaliente".

Feijóo ha convocado este lunes a partir de las 12.00 horas una reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano del partido entre congresos, para analizar los resultados de las elecciones andaluzas.

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Se prevé que Moreno sea recibido con una prolongada ovación de la plana mayor del PP a su llegada a 'Génova', como ocurrió con los otros tres 'barones' territoriales que han tenido citas electorales en los últimos meses: María Guardiola, Jorge Azcón y Alfonso Fernández Mañueco.

TELLADO: "¿QUÉ MÁS NECESITA PEDRO SÁNCHEZ PARA IRSE DE UNA VEZ?"

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El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que el PP "ha ganado las elecciones en Andalucía". "El Partido Popular ha barrido al Partido Socialista en las elecciones andaluzas. Juanma Moreno ha arrasado a María Jesús Montero", ha proclamado.

En una comparecencia en la sede del PP sin preguntas, el 'número dos' de Feijóo ha destacado que Montero "ha hundido aún más el suelo electoral de Juan Espadas del año 2022". A su juicio, el del PSOE es "un resultado catastrófico".

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"Estamos asistiendo al gran hundimiento del PSOE de Pedro Sánchez, que se ha llevado un batacazo definitivo. Hizo en Andalucía su mayor apuesta presentando a su número dos y se lleva su mayor derrota", ha enfatizado.

Tellado ha destacado que la candidatura encabezada por Juanma Moreno es "primera fuerza en las ocho provincias por un margen enorme" y que suma "más votos y más escaños que el segundo y el tercero juntos". "El PP tiene en Andalucía más votos y más escaños que el segundo y el tercer partido político juntos; es una victoria rotunda", ha apostillado.

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"EL CAMBIO PARA ESPAÑA ESTÁ CADA VEZ MÁS CERCA"

Además, ha dicho que "si lo que consuela al PSOE es que Juanma Moreno no tiene mayoría absoluta, la realidad es que hay que ver para lo que ha quedado el PSOE". "¿Qué más necesita Pedro Sánchez para irse de una vez?", se ha preguntado.

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En este sentido, ha indicado que España "está harta de Sánchez y está deseando que se vaya y llegue al poder la alternativa". "Sánchez es ya el pasado y Feijóo y el PP son el futuro", ha manifestado.

A renglón seguido, se han dirigido a los socialistas para preguntarles si "piensan reaccionar en algún momento o van a aceptar mansamente que Sánchez los siga destrozando". "¿No piensan rebelarse ante el tipo que está aniquilando su partido y sus carreras políticas?", ha interpelado a los cuadros del PSOE, para exclamar "si queda algo de vida en el Partido Socialista".

El secretario general del PP ha indicado que tras los resultados en Andalucía los candidatos socialistas "ya saben lo que les espera". "Y es que les espera el mismo matadero electoral por el que hoy pasaba María Jesús Montero", ha advertido, para asegurar que "es posible que el PSOE desaparezca si Sánchez sigue al frente".

Tellado ha afirmado que "es posible que el PSOE desaparezca si sigue con Sánchez al frente, lo que no van a desaparecer son las ganas de los españoles de cambiar su país". "Somos el futuro de España y seguiremos trabajando para que llegue lo antes posible y con el mayor aval ciudadano posible", ha dicho, para concluir que en el PP están convencidos de que "el cambio para España está cada vez más cerca".