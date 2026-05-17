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Sánchez felicita a Moreno por el resultado y aplaude a Montero por "una gran campaña"

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado al presidente de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, por haber ganado las elecciones este domingo.

"Enhorabuena a Juanma Moreno por su resultado en las elecciones de Andalucía", ha indicado en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press tras el escrutinio electoral que Sánchez ha seguido desde La Moncloa.

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El jefe del Ejecutivo también ha felicitado a la candidata del PSOE, María Jesús Montero, que hasta hace dos meses era su vicepresidenta primera en el Gobierno.

"Gracias por una gran campaña, en defensa siempre de los servicios públicos y del bienestar de todos los andaluces y andaluzas. Los socialistas seguiremos impulsando los avances sociales y la política útil, esa que mejora la vida de la gente", ha indicado Sánchez a pesar de los malos resultados de los socialistas, que caen a su suelo histórico con 28 escaños.

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