Álex Palou firma la 'pole' en las 500 Millas de Indianápolis

Chicago (EE.UU.), 17 may (EFE).- El español Álex Palou (Chip Ganassi) firmó este domingo la 'pole' y saldrá desde la primera posición el próximo 24 de mayo en las 500 Millas de Indianápolis, en la que defenderá el título conquistado el año pasado.

Palou, cuádruple campeón de la IndyCar, tuvo un promedio de velocidad de 232.248 en las cuatro vueltas completadas en el Indianápolis Motor Speedway.

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Es la segunda 'pole' de Palou en las 500 Millas tras la de 2023. EFE