El Breogán repesca a Albert Ventura para reforzar sus entrenamientos

Policía no ve se usaran bases policiales para encargos a Villarejo en caso Repsol-Caixa La investigación sobre los encargos de Repsol y CaixaBank a Villarejo revela acceso al tráfico de llamadas, sin indicios de utilización de bases policiales para este proyecto de vigilancia económica

El PP defiende que no tiene la culpa de que el Gobierno no tenga mayoría y pide elecciones El PP afirma que la falta de mayoría del Gobierno no es su responsabilidad, critica la gestión del Ejecutivo y exige la tramitación urgente de sus propuestas sobre pensiones y ayudas sociales