Delmás y Clemente llegan al Cartagena "ayudar al equipo desde el primer día"

Cartagena, 22 ene (EFE).- Julián Delmás y Óscar Clemente, los dos futbolistas recién fichados por el Cartagena, coincidieron este miércoles en su presentación al decir que llegan al colista para "ayudar desde el primer día" en su pelea por la permanencia en segunda división.

Delmás, lateral derecho, y Clemente, mediocentro, que se estrenaron el pasado viernes ante el Oviedo, mostraron su deseo de contribuir a revertir la situación de un equipo que solo sumó 15 puntos en 23 jornadas y está a 12 de la salvación.

Clemente afirmó que quiere dar mejores prestaciones que en el club del que llega cedido: "Quiero aportar todo lo que tengo y que no he podido demostrar en el Levante y sentirme importante y el Cartagena, desde la primera llamada que me hizo, me enseñó que voy a serlo aquí".

"Es normal que la gente esté fastidiada, pero a partir de ahí, sé que es un vestuario bueno con muchas ganas de trabajar y así me lo han demostrado sus integrantes", dijo el canario, que siempre ha jugado por dentro, donde más cómodo se siente, pero lo hará donde le diga el entrenador: "Así se lo he hecho saber, porque he venido a ayudar en todo lo que pueda sea en el puesto que sea".

Delmás se refirió a su retorno al equipo en el que ya estuvo entre 2020 y 2022: "Para mí esta etapa es muy fácil, porque conozco a la gente del club y a varios compañeros. Al final, tenemos que trabajar todos juntos y echar una mano para sacar esto adelante. La situación está como está y hay que adaptarse rápido, pues esto no para y tenemos que sumar desde el principio".

"Se dio todo muy rápido y era venir a un sitio donde he sido muy feliz, así que para mi fue todo muy fácil", abundó el zaragozano.

"No nos merecemos las barbaridades que se están diciendo de nosotros", dijo el director deportivo, Manuel Sánchez Breis. "Nos gustaría salir del estadio y que en vez de a 300 aficionados esperándonos para decirnos de todo, nos encontráramos a 500 diciéndonos lo guapos que somos. Ni antes éramos tan guapos ni ahora somos unos hijos de puta. Un hijo de puta no soy, ni un chorizo, ni yo ni el presidente", Francisco Belmonte, manifestó. EFE

