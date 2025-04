Luis de la Fuente sobre su renovación: “La sintonía de ambas partes es fantástica"

Redacción deportes, 21 ene (EFE).- El entrenador de la selección española Luis de la Fuente dijo este martes acerca de su renovación al frente del combinado nacional que "la sintonía de ambas partes es fantástica" y que, por tanto, quieren "seguir juntos".

De la Fuente, que será premiado la próxima semana por la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM) en la IX Gala Anual por la consecución de la cuarta Eurocopa de España, puso de relieve así su pretensión de seguir liderando el proyecto.

El citado premio lo recogerá en plena recuperación de una operación de rodilla a la que se sometió hace mes y medio y de la que admite que evoluciona “muy bien, cumpliendo los plazos”.

Luis de la Fuente aprovechó dicha entrevista para repasar sus últimos meses con los títulos conseguidos y las lesiones de grandes jugadores por el camino, entre otros muchos temas.

“El reconocimiento mediático y popular es mucho mayor, la gente te reconoce más. Pero yo siempre lo he dicho, me he sentido muy querido por la gente de la calle. Yo sigo haciendo la misma vida, yendo a los mismos sitios, y la gente me demuestra mucho cariño y reconocimiento. Ahora se ha multiplicado por mucho y sigo captando ese afecto de la gente, que es lo más importante. Lo que más feliz me hace sentirme es provocar felicidad en los demás”, admitió el entrenador español en relación a los reconocimientos en forma de premios que está recogiendo últimamente.

El seleccionador insistió en la importancia de "formar un grupo cohesionado, con solidaridad e implicados en un objetivo común": "Que haya una familia entre los futbolistas y los que les rodeábamos. Estuvimos totalmente unidos y eso te da mucha fortaleza y seguridad”.

Acerca del título de la Liga de Naciones, logrado el pasado 18 de junio de 2023, reconoció que "fue un punto de inflexión muy importante": "Diría que trascendental. Veníamos de solo dos partidos, ganando a Noruega y perdiendo en Escocia y se había generado un ambiente, fuera, que no era adecuado".

Mirando al futuro se encuentra con la defensa del título de la Liga de Naciones en la que se enfrentarán a Países Bajos en los cuartos de final, partido que reconoce que llevan preparando desde noviembre: “Desde noviembre empezamos a trabajar, no sólo centrados en Países Bajos, centrados en el seguimiento de nuestros jugadores y en la evolución de los futbolistas de Países Bajos en sus clubes, con información individualizada".

Para dicho torneo Luis de la Fuente no puede asegurar la presencia de Rodrigo Hernández y Dani Carvajal, ambos lesionados de gravedad esta temporada: “Ha sido un año muy duro con este tipo de lesiones. He hablado con ellos, están cumpliendo sus plazos".

“De una lesión se sale mucho más fuerte, no en lo físico, en lo psicológico. Es importante ese momento en el que valoras lo importante que es estar sano, no tener lesiones y poder realizar una actividad con naturalidad y normalidad. El futbolista sale reforzado porque sabe valorar más esas cosas”, añadió acerca del estado del futbolista físico y psicológico tras una lesión.

Por otro lado, el entrenador español celebró la cautelar del CSD a Dani Olmo que le permitió volver a ser inscrito con el Barcelona: "Celebro que se haya solucionado todo para él, porque es bueno para él, para la selección y para su club. De temas legales no sé, yo solo pienso en el futbolista”. EFE