Fiscalía pide de 2 a 9 años para 'Casuals' por una extorsión para hacerse con un Ferrari Testarossa

La Fiscalía solicita penas de entre 2 años y 4 meses y 9 años y 8 meses de prisión para 7 presuntos miembros de 'Casuals' --grupo criminal vinculado a los Boixos Nois-- por extorsionar a dos empresarios de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) para conseguir que les entregaran dos vehículos, entre ellos un Ferrari Testarossa tasado en 211.000 euros.

Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se produjeron a mediados de octubre de 2022, cuando dos de los procesados acudieron a una tienda de Vilanova y, tras identificarse como 'Causals', exigieron al dueño el pago de 100.000 euros que, según ellos, les había dejado a deber su socio "por haberle prestado seguridad".

La víctima manifestó que no disponía de esa cantidad de dinero, pero ellos le advirtieron de que no saldría de allí hasta que no pagara de algún modo y que, en caso de no hacerlo, irían "40 tíos" a reventarle el local, motivo por el que finalmente el hombre les condujo hasta un concesionario de su propiedad y aceptó que se llevaran un Ferrari Testarossa.

La Fiscalía sostiene que, para hacerlo, simularon un contrato de compraventa del vehículo por 100.000 euros en el que constaba como vendedor uno de los acusados y como comprador una sociedad, pero que en realidad la cantidad nunca se entregó al propietario legítimo del coche, que no recibió ninguna contraprestación.

Al día siguiente, los 'Casuals' regresaron y le exigieron a la víctima 10.000 euros por las gestiones de la compraventa y por haber evitado que fueran 40 personas a pegarle y el hombre, "totalmente atemorizado", pagó dicha cantidad en efectivo.

A las pocas horas, uno de los procesados acudió al mismo local y le pidió otro coche a cambio de "salvarle la vida", por lo que finalmente la víctima accedió a simular la venta de un Volkswagen Golf y a pagarle el seguro.

El 16 de enero de 2023 tres hombres no identificados, en connivencia con los 'Casuals', acudieron al local y se identificaron como miembros de la mafia marsellesa y le dijeron a la víctima que la matarían y torturarían si llamaba a la policía y si no abonaba 50.000 euros, llegando a simular que llevaban un arma y a decir que le pegarían dos tiros, y la instaron a llamar a alguien con quien negociar.

A la media hora se presentaron en el lugar dos miembros de 'Casuals' y simularon una negociación en beneficio de la víctima para que pudiese tener tiempo suficiente para reunir los 50.000 euros, pero en este caso el afectado no pagó y decidió interponer una denuncia.

Siendo conscientes del origen ilícito del Ferrari, lo mantuvieron oculto y, ante el avance de la investigación policial y judicial, decidieron malvenderlo por 140.000 euros y repartirse el dinero; el coche no ha sido recuperado.

EXTORSIÓN AL OTRO SOCIO

En paralelo a estos hechos, entre diciembre de 2022 y enero de 2023, dos de los procesados acudieron a la oficina del otro socio y, tras presentarse como miembros de 'Casuals', le reclamaron 20.000 euros por haber solicitado protección bajo amenaza de pegarle y destrozar el local si no lo hacía; la víctima pagó la cantidad solicitada en efectivo.

Poco después, otro de los acusados le hizo creer a la víctima que había solucionado su problema con los 'Casuals' y que debía pagarle 10.000 euros, que finalmente también abonó, además de exigirle mediante mensajes de audio y texto y llamadas que le pagase el alquiler del piso, el Incasol y que le diese otras cantidades de dinero bajo amenazas de muerte.

TRES INVESTIGADOS 'CAYERON' EN HYDRA

Tres de los siete acusados en esta causa fueron detenidos en la 'Operación Hydra' de Mossos d'Esquadra para desarticular a los 'Casuals', que se saldó con el arresto de 33 personas en julio de 2023: el principal investigado en este procedimiento se encuentra en prisión preventiva en Lledoners (Barcelona), mientras que los otros dos están en libertad provisional.

La Fiscalía les acusa de un delito continuado de extorsión y otro de receptación, por los que pide condenas que oscilan entre los 9 años y 8 meses de cárcel, en el caso del principal investigado --al que imputa ambos delitos--, hasta los dos 2 años y 4 meses en el caso de las penas más baja, por coautoría de receptación.

Asimismo, pide que devuelvan los 10.140 euros correspondientes al valor del Volkswagen Golf y los 211.000 euros del Ferrari Testarossa, además de indemnizar con 45.393,72 euros a las víctimas.