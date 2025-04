Aganzo: "Hay muchas más cosas en el deporte y en el fútbol que el dinero"

Madrid, 21 ene (EFE).- El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, aseguró que "hay muchas más cosas en el deporte y en el fútbol que el dinero" para expresar su rechazo a la idea de que la Supercopa femenina se juegue también en Arabia Saudí, como planteó el presidente de la Federación Española, Rafael Louzán.

"Nosotros estamos totalmente en contra porque sabemos que nuestras compañeras no quieren estar en un país que funciona de esta manera. Nuestra idea es que la Supercopa como tal se tiene que jugar en España. No puedes vincular todo el deporte, todo en nuestras competiciones, solamente para el dinero, a ver qué postor nos da más dinero. Hay muchas más cosas en el deporte y en el fútbol que el dinero", afirmó.

Un día después de tomar posesión para iniciar su tercer mandato al frente del sindicato como único candidato a la presidencia, Aganzo explicó este martes su postura en una entrevista con la Agencia EFE, en la que abogó por el sentido común, el equilibrio y la protección también de los clubes y sus seguidores.

"Entiendo que las aficiones tienen que ver a sus equipos en España. Para equipos como el Athletic Club o el Mallorca desplazarse a Yeda, cuando hay un campo lleno de aficionados del Real Madrid o del Barcelona, porque son los equipos del mundo más reconocidos, también tenemos que pensar en los pequeños", dijo.

Aganzo defendió el "equilibrio", "que no solamente la balanza vaya siempre a la parte económica" y que prevalezca "el sentido común" a la hora de tomar decisiones, en las que espera participar como vicepresidente de la junta directiva de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Estoy contento no por el puesto de vicepresidente, pero sí por estar en una junta directiva donde creo que se van a hacer las cosas. Siempre que hemos hablado muchas veces con Tebas al final se mete el dinero por encima o te dice que es un negocio y tiene que dar positivo y no negativo. Y hay muchas veces donde donde he tenido mucho conflicto con la gente que piensa así, porque el dinero es una parte muy importante, pero hay mucho detrás de ese deporte", añadió.

Aganzó también se mostró muy crítico con la actuación de la Liga F y los sindicatos FUTPRO, Futbolistas ON y CCOO, después de su acuerdo para renovar el Convenio Colectivo del fútbol femenino, que AFE y UGT no firmaron por considerlo "un retroceso", tras un primer texto "digno" suscrito en 2020 "para empezar a poner una primera piedra y garantizar los derechos de las compañeras".

"Lo que no podíamos firmar era un convenio que retrocediese en derechos. Sorprendentemente nos llamaron hace pocos días porque querían que nos reuniéramos otra vez, una cosa ilógica. Nosotros dijimos que no, ellos iban a firmar el convenio, tanto FUTPRO, como Futbolistas ON y CCOO. Y nosotros con UGT entendemos que ese convenio no se podía firmar. Querían hacer la firma muy deprisa, porque no querían negociar más esos puntos que nosotros propusimos. Esto fue en noviembre. Estamos casi en febrero y nos ha mandado un documento otra vez porque dicen que habían cambiado un tema de trans. La situación trans ya está más que reglamentada y más que justificada. No tiene ningún cambio ese convenio", indicó.

Aganzo insistió en que es una situación que AFE "no entiende", ya que no se han tenido en cuenta sus propuestas, y que "ahí se ve la vinculación que había entre sindicatos y patronal", que "lo que han hecho ha sido ganar tiempo y engañar a las compañeras que siguen sin convenio colectivo porque no está registrado".

"No es un tema de ego de sindicatos, porque nosotros no queremos guerra con nadie. Ya vale de política, de sindicatos que se crean para intentar dividir o de sindicatos que solamente cogen subvenciones de la Federación y que están desaparecidos. ¿Dónde está FutbolistasON, dónde está FUTPRO?. No he escuchado que ese convenio no se ha registrado hace un mes y medio. Tiene que ser AFE. A mí me sorprende que un sindicato como AFE, con 47-48 años de historia, no firme un convenio. A mí me daría que pensar", agregó.

Aganzo argumentó que "no es un tema político" y que su equipo de trabajo, que son juristas y abogados de prestigioso nivel, dicen que el nuevo convenio "no es favorable para ellas".

"Yo creo en la libertad sindical y en sindicatos que luchen por los trabajadores, no que luchen para que le venga mejor a la patronal, que son cosas completamente diferentes. Nosotros sabemos perfectamente qué es lo que buscamos en cada convenio y lo que buscamos con el femenino es simplemente la igualdad, para que tengan las mismas condiciones. Sabemos en qué momento estamos con el fútbol femenino, con el tema masculino, pero ya llegará, pero en condiciones sociales, por así decirlo, que sean las mismas", concluyó. EFE

(foto) (vídeo)