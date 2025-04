Joan Cañellas, leyenda del balonmano, se retira a los 38 años en el equipo de su pueblo

Barcelona, 20 ene (EFE).- Joan Cañellas, considerado una leyenda del balonmano español, ha anunciado oficialmente su retirada como jugador profesional a los 38 años tras disputar este fin de semana su último partido con el equipo de su localidad natal, el CH Palautordera, de la tercera categoría del balonmano español (Primera Nacional).

"Llegó el día de hacer oficialmente mi retirada. Tras un verano en el que las cosas no salieron como hubiese deseado, la mejor manera de terminar esta etapa era volviendo a mis orígenes, en parte para agradecer todo lo que me han dado y también porque me lo pedía el corazón!", escribió en X el ya exjugador, oro con la selección española en el Mundial de 2013 y en los Europeos de 2018 y 2020. EFE