Cuenta atrás para Benidorm Fest 2025... con Lachispa: "Rosalía luchó por llevarme de gira"

Javier Herrero.

Madrid, 20 ene (EFE).- "Orgullosa y afortunada, aunque sin darle muchas vueltas" a su condición de favorita a la victoria, se presenta Lachispa a la cuarta edición de Benidorm Fest con una canción sobre salud mental, la gran reválida como solista para quien dio sus primeros pasos en este mundo como corista de Rosalía.

"Todo empezó por un vídeo que se hizo viral en Facebook y ella contactó con nosotros para que me fuese de gira con ella con 'El mal querer'. Cumplí 16 años en los ensayos, pero luchó por llevarme aunque suponía un trabajo extra para ella por ser yo menor y todos los problemas que generaba con la visa en EE.UU. Llegó a decir que o iba yo o ella no lo hacía", rememora en una entrevista con EFE.

Sin duda aprendió mucho de aquella experiencia Claudia Gómez Galindo (Chiclana de la Frontera, 2001), apodada Lachispa desde niña por lo viva que era (solo hay que acudir a los vídeos de sus apariciones en el programa de Juan y Medio en Canal Sur para comprobarlo).

Hija de una bailaora, combina en su música sus escuchas de infancia de Camarón de la Isla o Lola Flores (con quienes le gustaría compartir "el salvajismo") con los ritmos actuales del pop urbano, el hip hop y el reguetón, como mostró en su primer álbum desde el título, 'Siempre pura' (Sony Music), publicado el pasado mes de octubre.

"Ese era un momento bueno para mí, en lo personal y en lo profesional, pero estaba triste, no sabía por qué, quizás al relajarme después de tanto trabajo. Soy de quienes piensan que las emociones, las buenas y malas, hay que saber gestionarlas y yo no supe hacerlo", se sincera la artista.

Con el disco aún caliente, llegó la propuesta por parte de Sony de participar en Benidorm Fest 2025. Se lanzaron a ello con el mismo equipo del álbum para componer una canción nueva, que versaría sobre lo que estaba sintiendo en ese momento.

"A mí me chocaba como tema. Me sentía muy vulnerable, no es fácil contarle al mundo que pasas por una depresión y llevar ese mensaje a algo positivo", dice desde la honestidad ante una canción en la que reza como mantra "Me quiero, aunque me falle / Confío en mí, no me cambio por nadie".

Fue Silvia Expósito, una de las coescritoras del tema junto al también productor Eduardo Figueroa, entre otros, quien al trabajar sobre las melodías apreció que aquello le recordaba a una saeta, de donde nació el tremendo y bombástico giro con una marcha de Semana Santa de fondo en medio de su desgarro vocal.

"Para mí eso hacía que creciera de forma muy especial, porque cuento que estoy triste, pero también la parte positiva de cómo voy a salir de esto, porque es algo por lo que ya había pasado anteriormente y sabía que saldría renovada", afirma, satisfecha con este tema que crearon en una semana.

Titulado 'Hartita de llorar', se ha convertido en uno de las grandes favoritos de Benidorm Fest, solo por detrás de 'Esa diva' de Melody en reproducciones en Spotify. "Intento no pensar mucho en ello, pero me siento muy orgullosa y afortunada", reconoce.

Los comentarios a su propuesta tan vanguardista, que además incluye elementos de hip hop, son positivos incluso desde el extranjero, por lo que de convertirse en representante española en Eurovisión se ve capaz de exorcizar la mala suerte que ha acompañado al flamenco y sus variantes en este festival.

De cara a Benidorm Fest trabaja con Atenea Martínez como estilista, Cristian González como coreógrafo (aunque se reserva el secreto de si también ella bailará junto a sus cuatro acompañantes) y la escenógrafa Emma Navarro.

Eso sí, ya advierte que al menos para esta ocasión no alargará nada el tema respecto a los 2 minutos y 38 segundos de su duración y que "no habrá simbología religiosa".

"Lo digo para que no se lleven chascos, que no tiene nada que ver con eso, pero el show seguirá siendo increíble y redondo, os va a encantar, porque va a ser el primer show para televisión de mi vida y lo estoy dando de todo", ha prometido. EFE

