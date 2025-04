Juan Mayorga debuta como actor con una obra propia, 'La gran cacería'

Madrid, 17 ene (EFE).- "Siento demasiado respeto por el trabajo del actor como para decir que voy a actuar, yo diría que voy a prestar mi voz y mi cuerpo a esta pieza", explica a EFE el director y dramaturgo Juan Mayorga sobre su salto al escenario con una obra propia, 'La gran cacería' en el Teatro del Barrio.

Solo son tres las funciones en las que el también Académico de la Lengua se pondrá frente al público: el 20 de enero, el 24 de febrero y el 24 de marzo, dirigido por la bailarina y coreógrafa Luz Arcas.

"Si el texto no fuera mío no me habría atrevido, estoy comprometido con él de una manera especial", ha explicado este viernes Mayorga sobre una pieza que nació de una experiencia personal, un insomnio mientras viajaba de Sicilia a Italia en barco.

En ese momento, le asaltaron a la memoria dos barcos: el arca de Noé y otro que se encargaba de capturar fieras en África para el Teatro Romano, que contempló en un mosaico en la isla italiana.

"Frecuento la reescritura, nunca doy un texto por acabado. Reescribo porque quiero dar al personaje una segunda oportunidad para decir cosas que antes no dijo y quitar frases que no están escritas como debieran", advierte el también director del Teatro de La Abadía sobre esta pieza que se estrenó en 2023, interpretada por Will Keen, Ana Lichinsky y Francisco Reyes.

Más tarde sería Alberto San Juan quien tomara la representación del insomne protagonista. Ahora, Mayorga reconoce haber metido el texto en su propio cuerpo y esta singular experiencia le ha llevado a otra manera de decir y hasta transformarlo en un monólogo.

Un texto absorbente que encierra una pregunta: ¿Por qué no puedo dormir?, que a su vez proyecta en el espectador, ¿Qué te quita el sueño?, indaga.

El Premio Princesa de Asturias de las Letras 2022 reconoce que le falta capacidad para ser actor, "nunca lo seré; pero esa experiencia de enfrentarse a la asamblea para presentar un texto, con gestos, en la compañía de Luz Arcas ha sido preciosa para mí y no quiero renunciar a ello. Intentaré ser tan sincero como sea posible". EFE