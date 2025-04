El PNV dice que no respaldará "niguna moción" contra Sánchez, pero le apoyarán mientras "cumpla los acuerdos"

El presidente del PNV en Bizkaia, Iñigo Ansola, ha afirmado que, tal como ha venido reiterando el partido, los jeltzales no van a "apoyar ninguna moción de censura al presidente o una moción de confianza" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero ha advertido de que la formación le apoyará mientras "cumpla los acuerdos".

De este modo, en una entrevista concedida a Onda Vasca y recogida por Europa Press, ha asegurado que, "en tanto en cuanto se cumplan los puntos acordados en el pacto de investidura, el PSOE y Pedro Sánchez contarán con el apoyo del PNV".

Preguntado por la posibilidad de acercamiento al PP, ha señalado que, "en todo aquello que sea beneficioso para Euskadi, el PNV estará dispuesto a acordar con el Partido Popular o con quien sea, menos con Vox", con quien "no hay nada que hablar". "Pero con el resto, somos un partido pactista y siempre y cuando sea beneficioso para la sociedad vasca nosotros estaremos ahí", ha asegurado.

Respecto a las críticas desde el PP contra la devolución al PNV del edificio que fue sede del Gobierno Vasco en el exilio en París, ha apuntado que "la historia es muy tozuda y la realidad también y ha sido una reclamación histórica" del Partido Nacionalista Vasco, al que se le "quitó injustamente" y ahora "por fin, después de muchos años de negociación y de petición y de insistencia, ha conseguido que se haga justicia con la devolución del edificio a quien es propietario". "Así lo dictaminan los informes exhaustivos que se han realizado, no por el PNV, sino por el propio gobierno español", ha insistido Ansola.

RELACIÓN CON BILDU

Además, ha asegurado que su partido tiene abiertas "las puertas a pactar" incluso en las instituciones en las que no necesita apoyos de otras formaciones, y ha considerado "muy curioso" que no fuera posible un acuerdo presupuestario con EH Bildu en Gipuzkoa y, sin embargo, en Bizkaia "prácticamente han llegado a regalar esos votos con una abstención".

El presidente del BBB del PNV ha reiterado la apuesta de su partido por "llegar a acuerdos". "Siempre es bueno dejar pelos en la gatera y llegar a acuerdos con otras formaciones políticas porque eso lleva a mejorar los presupuestos y los servicios", ha incidido.

De este modo, ha asegurado que la formación jeltzale tiene abiertas "las puertas a pactar, incluso allí donde el apoyo de otras formaciones políticas no es necesario" porque en su formación "nunca" ha gustado "pasar el rodillo".

Asimismo, ha apuntado que, por su parte, EH Bildu "tendrá su estrategia y parece que quiere llegar a acuerdos con el PNV y con el PSE-EE en las instituciones vascas", pero también "se ha visto que no ha sido posible en el Gobierno Vasco y ni siquiera en Gipuzkoa" en las negociaciones presupuestarias.

"Habrá que preguntarles a ellos por qué no ha sido posible", ha manifestado Iñigo Ansola, que ha subrayado que el PNV ha hecho "un esfuerzo muy importante" para alcanzar un acuerdo con EH Bildu en el territorio guipuzcoano, donde los partidos del Gobierno foral necesitan apoyos de la oposición al estar en minoría, pero no ha sido posible y, sin embargo, sí se ha dado en Bizkaia, donde "no hacía falta ningún apoyo" para poder aprobar los presupuestos dado que PNV y PSE-EE tienen mayoría absoluta.

El presidente del BBB ha explicado que, en el caso de Bizkaia, "en un presupuesto de 2.174 millones de euros para el 2025, se ha llegado a un acuerdo para que Bildu se abstenga con unas mínimas modificaciones por un importe de 33 millones de euros en tres años".

"Es muy curioso. No ha sido posible allí donde se necesita el voto de algún otro partido que no sea el Partido Socialista o el Partido Nacionalista y, sin embargo, en Bizkaia prácticamente han llegado a regalar esos votos con una abstención. Cada uno sabrá en qué estrategia está", ha añadido.

Por lo que se refiere a negociación de la revisión fiscal, tras defender que no es preciso "hacer cambios abruptos" en un sistema fiscal que "funciona", ha reiterado que la "voluntad" del PNV es "llegar a tener una fiscalidad equitativa en los tres territorios", pero ha admitido que "la situación política es distinta" en los tres territorios y "habrá que ver cómo se consigue ese objetivo".

Por otra parte, Ansola ha considerado que sí es momento de abordar el debate sobre nuevo estatus en Euskadi y, además, ha añadido que "hay un compromiso firme por parte de los dos partidos que así suscribieron el pacto de investidura, el PNV y el PSOE".

El presidente del PNV en Bizkaia ha reivindicado que, por una parte, se tiene que "culminar el Estatuto de Gernika este mismo año", algo para lo que se están "viendo pasos en ese sentido", por lo que en su partido están "contentos". Así, tras recordar que el Estatuto es "una ley orgánica de obligado cumplimiento", espera que este mismo año se llegue "al cumplimiento del 100%".

No obstante, ha advertido de que, dado que se aprobó "ya hace más de 40 años", la sociedad ha cambiado "y desde luego las necesidades también", por lo que se necesita un nuevo estatuto que "claramente" reconozca a Euskadi como nación. "Ese va a ser un principio básico", ha reiterado, subrayando la apuesta del PNV por "tener cotas de autogobierno cada vez mayores".

Respecto a las discrepancias entre los jeltzales y el PSE-EE en esta materia, ha considerado que "los debates entre distintos" son "buenos" pero los dos socios del Gobierno Vasco han sabido acordar "aquello que nos une e incluso pactar aquellos conceptos donde sabemos que no va a haber acuerdo".

En este sentido, ha considerado que "no tiene por qué" haber "fricciones" entre ambos "siempre y cuando haya un diálogo fluido y haya una voluntad de llegar a acuerdos".