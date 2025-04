El líder del PSOE extremeño rechazar ser "ningún díscolo" y dice que defiende su tierra "desde el territorio"

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha reafirmado tras las primarias en las que ha sido reelegido en el cargo que no se siente "ningún díscolo", sino un líder del partido en la región "que defiende a su tierra desde el territorio", así como que se siente apoyado por Ferraz.

"No me siento ningún díscolo, me siento un secretario general que defiende a su tierra desde el territorio, y en ese sentido tampoco he tenido la percepción de que desde el aparato de Ferraz, como se habla, hayan tenido una posición negativa hacia mí, al revés, yo me siento apoyado", ha abundado, para exponer que "no podría estar en un partido donde lógicamente no me sintiera apoyado".

De esta manera se ha pronunciado el también presidente de la Diputación de Badajoz en una entrevista en el programa 'Más de Uno' de Onda Cero, recogida por Europa Press, donde ha explicado que tiene "mucha tarea" para conformar el equipo de trabajo que aprobarán en el Congreso Regional del PSOE que se celebra en Plasencia este fin de semana, además de las tareas propias institucionales.

A tenor de las citadas primarias en las que ha vuelto a ser elegido secretario regional socialista tras imponerse en las primarias a Esther Gutiérrez, considerada la candidata o favorita de Ferraz y preguntado por si le resulta "cómoda" la etiqueta de "díscolo" o "crítico" con el aparato central del partido, Gallardo ha reconocido que no le gustan las etiquetas en general.

Igualmente, ha agregado que "siempre" ha sido una persona pragmática y defiende los intereses de su tierra, en relación a lo cual "siempre" ha tenido como lema "lo primero Extremadura", pero porque desde que se afilió al partido son enseñanzas que aprendió de pequeño de Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

Y es que, como ha señalado, Extremadura "necesita visibilidad", "alzar la voz, y aunque no es una región grande ni en población ni en fortaleza económica, "sí hemos sido muy grandes desde el punto de vista de autoridad moral, y yo creo que eso es lo más importante"; mientras que en relación a que Gutiérrez haya podido tener más apoyo desde Ferraz que él mismo ha sostenido que eso es lo que dicen en las crónicas de Madrid, pero no ha tenido "esa percepción en cualquier caso".

Del mismo modo y en relación a sus posibles discrepancias respecto al Gobierno de Pedro Sánchez, el secretario general extremeño ha valorado que no puede discrepar de un ejecutivo que ha permitido la mejora del salario mínimo interprofesional, además de los niveles "más altos" en el crecimiento de las pensiones, y ha sumado que el empleo está en unos niveles "nunca conocidos y reconocidos en Extremadura".

"Sí que es verdad que siempre apuesto por la justicia social y la redistribución de la riqueza. Y eso significa que nosotros hayamos alzado la voz cuando hemos considerado algo que pueda perjudicar a la región", ha continuado, para considerar que "ese es el liderazgo del territorio" y "la defensa y el reconocimiento", en este caso de los extremeños, "con el partido que más se ha parecido siempre a Extremadura, que ha sido motor de cambio y de transformación en la región".

En este punto y si contribuye a la redistribución de la riqueza, en su opinión, el acuerdo para un modelo de financiación que el Gobierno tiene firmado con Cataluña y si este va en esta línea de redistribuir la riqueza entre los ciudadanos del país, Miguel Ángel Gallardo ha defendido la ponencia marco o documento que ha de orientar las políticas del gobierno y que se aprobó en el último Congreso Federal del PSOE, "precisamente porque comunidades como la extremeña alzó la voz contra la financiación singular de una comunidad".

Así, "ahora se apuesta claramente en ese documento por las singularidades de los territorios de España y todas las comunidades tenemos singularidades", ha expuesto, a la vez que ha apostado por las singularidades, "y nunca por una singularidad concreta, porque eso no es redistribución de la riqueza".

También está convencido de que el Gobierno llegará a un sistema de financiación "que sea capaz de abordar las singularidades de los territorios y que esté bajo el principio de la redistribución de la riqueza y la solidaridad".

ALMARAZ

En relación al citado Congreso Regional ya si le dará tiempo a asistir a la manifestación convocada para este sábado en defensa de la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz, ha señalado que la prioridad de los socialistas "siempre" ha sido el empleo en Campo Arañuelo y "siempre" han tenido una posición "clara" que mantiene, de modo tal que ha reafirmado que "la central nuclear ha de permanecer abierta mientras no haya una alternativa".

Sobre dicha alternativa, ha aludido a la que "ya se había creado" con la gigafactoría, pero que "lamentablemente" no lleva el "ritmo" que les gustaría, "como consecuencia también de que el Gobierno de Extremadura no hace los deberes, que eran las infraestructuras necesarias para llevar el agua a la parcela".

"En cualquier caso el Partido Socialista estará presente" y él tiene con anticipación el citado Congreso agendado, aunque "tampoco al día de hoy" puede "descartarlo" porque le gustaría poder acompañarles. Sobre la continuidad de Almaraz ha dicho en todo caso que "no depende" del Gobierno "solamente", sino también de las empresas que la gestionan.

También en clave regional y sobre la negociación de los presupuestos extremeños para 2025 con la presidenta extremeña, María Guardiola, y si es posible un acuerdo al respecto entre los dos principales partidos, ha explicado que están hablando porque el Partido Socialista "siempre va a interesarse" por los problemas de los extremeños y además quiere y cree que da estabilidad a una tierra, en la que Guardiola no ganó las elecciones pero gobierna "legítimamente con los apoyos de Vox", partido al que "decidió abrazarse" pero que "la ha abandonado".

En este sentido, ha considerado que se está en una situación de inestabilidad "nunca antes vivida en esta tierra" como consecuencia de las políticas de Guardiola y el PP, pero que "el Partido Socialista siempre se va a hacer cargo con responsabilidad de la estabilidad de esta tierra" y, en ese sentido, "en el diálogo siempre hay dos elementos, la exigencia, lógicamente, también la cesión".

Del mismo modo y sobre si cree que, de no ser capaz Guardiola de sacar adelante los presupuestos, debería convocar elecciones, Miguel Ángel Gallardo ha aseverado que es su responsabilidad y que, en todo caso, "eso sería visibilizar el fracaso de sus políticas", a la par que, en relación a que tampoco el presidente del Gobierno saque adelante las cuentas para 2025, ha remarcado que "no tiene la suerte", como Guardiola, de tener un PSOE en la oposición que "en este caso no le importa tanto el que pueda ser positivo o negativo políticamente para el partido, sino que sea positivo netamente para los extremeños".

"Ojalá tuviera el señor Sánchez a un Partido Popular que, en vez de mirar por los intereses partidistas, mirara por los intereses del país", ha señalado, junto con que otra diferencia entre Guardiola y Sánchez es que la primera "tiene enfrente a un partido que está dialogando con ellos y que está en disposición de arrimar el hombro", algo que "todavía" no he visto en el líder del PP Alberto Núñez Feijóo". También se ha referido al presidente de Junts, Carles Puigdemont, al agregar que "últimamente" le ve "negociando en varios frentes, también con el Partido Popular e incluso con Vox".

En su opinión, "lo más importante para este país es que se gobierne desde la centralidad" y por eso ante "la responsabilidad para evitar los extremos, para evitar la radicalización, para evitar la polarización" cree que los partidos que "somos de Estado" y "responsables" deben "arrimar el hombro en favor del territorio". "Yo desde luego en Extremadura lo voy a hacer, esa suerte la tiene la señora Guardiola", ha indicado.