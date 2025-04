Mella: “Me puse una meta de 13 goles”

A Coruña, 16 ene (EFE).- El extremo David Mella reveló este jueves que se ha puesto “la meta” de marcar 13 goles en su primera temporada en el fútbol profesional con el RC Deportivo.

“No siempre se está satisfecho con uno mismo. A mí me gustaría tener más acierto de cara a puerta, por eso me quedo muchas veces después de los entrenamientos para practicar mi finalización. Me gustaría mejorar mis números, me puse una meta de 13 goles. No es una meta muy realista, pero me gustaría llegar ahí”, afirmó.

Tras recibir el premio Estrella Galicia al mejor jugador deportivista del mes de diciembre, el internacional sub-19, que suma 5 goles y 4 asistencias en 19 partidos de Liga, señaló que todavía tiene “mucho margen de mejora”.

Pese a que el RC Deportivo no ha permitido preguntas directas sobre el futuro de Yeremay Hernández, el extremo gallego mostró su deseo de que el canario no abandone el Dépor en este mercado invernal.

“Espero que estemos los dos aquí el máximo tiempo posible”, manifestó Mella, quien aseguró no tener “ni idea” de los posibles cambios en la plantilla en este mercado invernal, aunque sí dejó claro que en su cabeza no está cambiar de aires: Estoy muy contento aquí, concentrado en lo que queda de temporada”.

El canterano, además, no ve necesario la llegada de refuerzos: “Lo que hay es suficiente, yo estoy contentísimo con mis compañeros de arriba, de abajo y de los lados. Tenemos centrales de sobra con Barcia, Jaime y los dos Pablos”. EFE

