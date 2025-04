Font acusa a Laporta de despreciar a miles de culers "con una agresividad intolerable"

Barcelona, 16 ene (EFE).- Víctor Font, excandidato a la presidencia del FC Barcelona, ha acusado al actual presidente de la entidad, Joan Laporta, de despreciar a miles de 'culers' "con una agresividad intolerable", en alusión a las críticas que el dirigente dedicó a la oposición en su última comparecencia.

En una entrevista concedida a 'El Món a Rac1', el empresario ha respondido al presidente de la entidad, Joan Laporta, que el pasado martes atacó duramente a los grupos de la oposición por no posicionarse a favor del club en el caso de las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor.

"Cuanto más actúe así, más nos tendrá enfrente. A los que pensamos diferente a él no nos intimida", ha señalado Font, quien a principios de enero firmó un manifiesto junto a otros grupos de opinión azulgrana en el que pedía la dimisión de Laporta y amenazaba con una moción de censura.

En este sentido, al ser preguntado por si activará una moción contra la actual junta, ha defendido que es "una herramienta" que no descarta, aunque ha puntualizado que debe hacerse "cuando no desestabilice" al club.

De no fructificar una moción de censura, los socios serán llamados a votar en las elecciones presidenciales de 2026, que Font afronta como unos comicios "plebiscitarios" entre dos opciones: la de Laporta -"un modelo presidencialista con amigos y familiares", ha dicho- o aquellos que quieren modernizar el club.

A lo largo de la entrevista, Font se ha mostrado muy crítico con algunas operaciones como el fichaje de Vitor Roque, la comisión que ha cobrado el mediador Darren Dein por el acuerdo de patrocinio con Nike y la operación de los asientos VIP del Spotify Camp Nou, que, en su opinión, son sospechosas.

"Vitor Roque es evidente que no tiene las características para jugar en el Barça. Deco lo había ofrecido al club cuando era representante. Jordi Cruyff y Mateu Alemany (en aquel entonces responsables deportivos) dijeron que no había 'fair-play' y no era una prioridad. Lo primero que hizo Deco fue fichar a Vitor Roque nada más llegar", ha explicado sobre el fichaje del brasileño.

Por ello, ha exigido "transparencia" a la actual junta directiva, aunque ha negado que se traten de casos de corrupción: "No pienso en que alguien ponga la mano, sino habría activado la moción de censura".

Asimismo, el excandidato también ha acusado al presidente de poner "amigos y familiares" en puestos de responsabilidad y ha puesto como ejemplo el caso de "la hija de la jefa del gabinete de presidencia" que tiene un cargo en el área comercial. EFE