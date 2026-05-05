Marruecos se concentrará en Nueva Jersey durante el Mundial

Nueva York, 5 may (EFE).- La Gobernadora del estado de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, anunció este martes que la selección de fútbol de Marruecos "y otros tres equipos más" han elegido el estado sede de la final del Mundial como centro de operaciones para el torneo.

"Es un verdadero testimonio del emocionante rol que tendrá el estado de Nueva Jersey como centro de la Copa del Mundo", expresó Sherrill en un comunicado junto con el embajador marroquí en Estados Unidos, Youssef Amrani, y el consejero delegado del comité de la sede Nueva York/Nueva Jersey, Alex Lasry.

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Brasil, única pentacampeona de la Copa del Mundo, y Senegal, ganadora sobre el terreno de juego de la última Copa África y finalmente subcampeona tras la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), también han confirmado que se establecerán en el estado de Nueva Jersey.

Además de Marruecos, Brasil y Senegal, Haití será la cuarta selección que tendrá el campamento base en Nueva Jersey, y se instalará en la Universidad de Stockton (Galloway), al sureste del estado, según ha avanzado The Athletic.

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Brasil se concentrará en el Columbia Park Training Center, ciudad deportiva de los New York Red Bulls de la MLS en Morristown, Nueva Jersey.

Marruecos, cuarto lugar en Catar 2022, lo hará en la escuela Pingry, al oeste del estado (Basking Ridge, Nueva Jersey), mientras que Senegal se establecerá en la Universidad de Rutgers en Piscataway, Nueva Jersey.

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La selección norafricana disputará un partido amistoso contra la Noruega de Halland el 7 de junio en el estadio Sports Illustrated, campo de los New York Red Bulls de la MLS y del Gotham FC de la NWSL a apenas 30 minutos en coche del estadio MetLife que albergará la final del Mundial el 19 de julio.

Senegal disputará dos partidos de fase de grupos del Mundial en el estadio MetLife, mientras que Brasil y Marruecos jugarán entre ellos el primer partido de la sede Nueva York/Nueva Jersey el 13 de junio. EFE

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