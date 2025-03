Cristina Valido (CC) asegura que no perderá "ni un sólo minuto" hablando sobre Franco en el Congreso

La diputada de Coalición Canaria (CC), Cristina Valido, ha asegurado que no perderá "ni un sólo minuto" hablando sobre Franco en el Congreso de los Diputados porque es la única de toda la cámara que trata los problemas canarios durante los escasos minutos que tiene para intervenir en el hemiciclo.

"Hay 350 diputados. La única que está exclusivamente con los temas de Canarias en la tribuna y fuera de ella soy yo", ha dicho durante el transcurso de una entrevista en el programa 'A buenas horas', con José Luis Martín, que se emite en plataformas digitales.

La nacionalista hizo especial hincapié en que no va a "perder el tiempo" en un tema al que van a estar dedicados por lo menos 50 diputados porque habrá iniciativas desde el Gobierno, Sumar, Podemos, Vox, PP, "y no me extrañaría que desde algún partido catalán o vasco también".

"Y nos vamos a cansar de oír hablar de esto --continuó-- mientras la gente lo que quiere es que hablemos de los problemas que afectan a su bolsillo, a su vida, a su día a día, a su sanidad y a su educación".

Para Valido, "no tiene ningún" sentido que la cuota reducida que tiene una sola diputada o que los minutos que tiene para los temas canarios "sean ocupados con esta historia".

LEER MÁS PARA CONOCER LA HISTORIA

Por otro lado, abogó por "leer más" para conocer la historia y entender que las etapas hay que superarlas y que no se puede estar reviviéndolas continuamente porque "todo el mundo tiene claro que después de 40 años de dictadura nos dimos una oportunidad que funcionó, con suerte, con el sacrificio de muchos para hoy seguir disfrutando de una democracia que tenemos que mimar y que cuidar".

"En ningún otro país se organizan eventos de este tipo para conmemorar la muerte de ningún fascista y de ningún dictador, lo cual me parece un despropósito. Pero, dicho eso, no voy a dedicar un solo minuto en el Congreso de los pocos que tengo para reclamar los asuntos canarios a un tema en el que otros sí van a perder mucho tiempo", concluyó.