Durán: "Teresa Perales no habrá dos, pero hay que trabajar para asegurar el relevo"

Madrid, 7 ene (EFE).- Alberto Durán, presidente del Comité Paralímpico Español, aseguró a EFE que, entre los retos que se marca en esta nueva etapa, es bajar la edad media de los deportistas nacionales trabajando la base y reconoció que 'estrellas' como Teresa Perales "no haya dos probablemente", aunque aseguró que el objetivo es "asegurar la base" con los diferentes programas de captación y tecnificación.

Durán (Ferrol, 1969), con discapacidad visual y afiliado a la ONCE, se incorporó al Comité Paralímpico Español en enero de 2017 como vocal de su Comité Ejecutivo y el 11 de noviembre de 2020 fue designado vicepresidente primero de la entidad. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y Máster en Economía y Dirección de Empresas por el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE).

El nuevo presidente del CPE, que tomó posesión de su cargo el pasado 24 de octubre, compatibiliza su cargo con el de vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, vicepresidente de ILUNION (Grupo de empresas sociales de la ONCE) y presidente de la Fundación ONCE para América Latina (FOAL).

P: ¿Qué balance hace de estos primeros meses al frente del Comité Paralímpico?

R: Tengo la suerte de llegar a un Comité con un enorme legado pero con retos importantes. Y hemos empezado por lo más interno. Primero por el diálogo con las federaciones deportivas del mundo de la discapacidad, previo a la Asamblea electoral, para pedir su apoyo para conocer las necesidades específicas de todas las federaciones que están incorporadas, incluso en los procesos de integración.

También estamos involucrados en un proyecto para una nueva sede del Comité Paralímpico. Estamos dando los primeros pasos para ese proyecto. Y también estamos con el tema de los patrocinadores, en general, que son actores de la familia paralímpica. Nos hemos sentado con ellos para conocer de primera mano sus impresiones.

Y además el propio diálogo con las autoridades específicas, con el Consejo Superior Deportes, con el que hay una magnífica relación con el presidente, con el director general de Deportes y con la ministra, que estuvieron todos en París, pero tratando de que las situaciones de incertidumbre política general no nos afecten a nosotros de una manera demasiado acusada.

P: ¿Cómo va el proceso de integración de algunos deportes en federaciones unideportivas?

R: Había algunas inquietudes por parte de algunas federaciones nuestras cuando estuvo aquí presente en diciembre, en Madrid, el presidente del Comité Palímpico Internacional (Andrew Parsons), que fue un detalle por su parte ya que tiene 190 'hijos' por todo el mundo.

Creo que hay una magnífica voluntad por parte de las federaciones receptoras, las federaciones unideportivas, ya que había algún miedo para que no se pierdan deportistas por el camino. Tenemos que ir sin prisa pero sin pausa, tratando de que esos procesos de integración sean exitosos y donde no funcione tenemos que revisar porque sea así. Tenemos claro que eso tiene que ir adelante. No nos podemos permitir errores en el camino.

En los últimos Juegos Paralímpicos el 30% de los deportistas fueron de federaciones de integración, es decir, que está funcionando el proceso. Luego hay que hacer un proceso de acompañamiento y que la integración no sea un relevo y me olvido, sino que algo en lo que tenemos que seguir corriendo juntos porque la federación de origen de discapacidad es la que más sabe y la que tiene los técnicos expertos, sobre todo de ese trabajo de deporte de base. Si solo transferimos deportistas de alta competición y no hacemos un trabajo previo por abajo se nos va a agotar el modelo ahí.

Luego está el tema de la financiación adicional, que es muy difícil. Algunas federaciones lo hacen pero no queremos que se resten parte de sus recursos, que a veces tampoco les sobra. Para ello tenemos que intentar que los recursos sean mayores porque es verdad que el trabajo y la complejidad es mayor.

P: ¿Qué opina de la posibilidad de integración de una federación única de personas con discapacidad dónde estén representadas todas?

R: Nosotros la apoyamos. De hecho, es la única herramienta que podría ser utilizable para aquellos deportes que no se integren, que algunos hay. Entonces hay que tratar de hacer una federación también a nivel internacional acorde. Hay algunas federaciones que no están tirando de la integración y con la Ley del Deporte en la mano podemos tirar por ahí. Es complejo, es difícil, pero las federaciones, entre ellas, ya están hablando. Algunas con más intensidad que otras porque tienen ya experiencias de compartir técnicos para evaluaciones y demás y tienen que hacer una propuesta a las federaciones que el Comité y el Consejo de Deportes podremos ver si hay alguna cosa que decir pero es una idea y una iniciativa que nosotros vemos positiva.

P: ¿Cómo se va a llevar a cabo la renovación de deportistas paralímpicos de la que habló en la toma de posesión de su cargo?

R: Nosotros ya tenemos un porcentaje importante de deportistas, más del 30%, que provienen de los Programas Relevo y Programas Promesa. Obviamente hemos bajado un poquito la edad media del participante pero aún así sigue siendo alto. Hay países que han invertido y tienen una fuerza enorme, con mucho presupuesto público, mucho dinero, como el caso de Brasil, con un presupuesto de más de ochenta millones de dólares. Pero claro, Brasil es muy grande, hay un potencial de mucha cantera, como tienen China o muchos países del Este. Tienen poblaciones importantes, muchos recursos y una gran floración de nuevos atletas que van filtrando.

Nosotros tenemos grandes deportistas que han dado muchísimo. No habrá dos Teresa Perales probablemente pero tenemos que ir sacando nuevos nadadores. Hemos tenido medallistas ya muy jóvenes, también en natación, y tenemos que ir sacando gente para asegurar el relevo. Creo que lo importante es empezar por abajo, por el deporte de base, los Programas Relevo, Promesas y los específicos que tenemos con patrocinadores, que están también enganchados algunos para hacer campeonatos.

Al final la gente tiene que competir y tiene que poder ir a campeonatos nacionales e internacionales y eso lo tenemos que hacer sobre la base de deportistas que hayan empezado a hacer deporte y que empiecen a despuntar y que los técnicos recomienden o digan que esa persona tiene potencial. Y en esa segunda fase también hay una labor muy importante del Comité.

P: ¿Cómo está el proceso de preparación de cara a los Juegos de invierno dentro de un año?

R: Desde PyeongChang 2018 no tenemos medalla porque en Pekín 2022 hubo dos deportistas. Claramente en España los deportes de invierno no es algo que trabajemos bien. No somos tampoco un país de nieves perpetuas y, por tanto, las concentraciones son más caras, hay que hacer por ir al extranjero y eso encarece mucho. Además son también deportes más caros por los guías o las adaptaciones específicas.

A los próximos Juegos llevaremos un equipo, todavía no sé de cuántos, porque aún hay que hacer marcas mínimas, pero yo diría que entre dos y máximo seis, lo cual estaría muy bien. No creo que tengamos grandes opciones de medalla porque será gente muy joven pero es verdad que a París fueron algunos deportistas también muy jóvenes que consiguieron medalla y no estaban en las quinielas.

El equipo técnico nos ha pedido unos meses todavía para poder darnos una predicción de cuánta gente podemos llevar.

P: Respecto al Plan ADOP, ¿se mantienen las mismas empresas de cara al ciclo hasta 2028 o entran nuevas?

R: En principio nos han dicho todos los que están que siguen, lo cual es una noticia magnífica, y aparte algunos de los que están siguen con más implicación y con más compromiso. El Comité paralímpico Español no es el que tiene más presupuesto del mundo, ni muchísimo menos, pero tenemos un modelo de financiación con apoyo privado que es muy importante. Y que es muy exitoso. Ahí es importante también todo el tema de ventajas fiscales que tiene esa aportación y que tiene también el deporte olímpico y paralímpico y del que estamos pendientes por los Presupuestos. Del interés que tenga y que puedan seguir practicándose esas deducciones de ese gasto y de ese patrocinio en Hacienda solo lo sabe el ministerio. Hay otras cuestiones que también están bajo esa misma problemática.

Nosotros tenemos un grupo de 31 empresas más seis promotores que lo viven con una intensidad y un compromiso brutal. Cada uno hace lo que puede y lo hace con mucho gusto. Creo que es un acierto que puedan viajar a los Juegos, que lo puedan ver y que puedan conocer a muchos deportistas de una manera muy intensa y personal porque a veces están muy pegados y no solo a disciplinas concretas. Estamos muy orgullosos de ese concepto de familia paralímpica de la que también forman parte los periodistas, que nos hacen tener también un mayor conocimiento.

Estamos encantados con todos y cada uno de los patrocinadores. Todos han dicho que renuevan. Estamos pendientes de firmar los contratos y también de las situaciones de fiscalidad por parte del Gobierno central. Y por supuesto que buscamos nuevos, no con la idea de que se incorporen solo al programa ADOP, sino que también a otras cuestiones que tiene el Comité Paralímpico como la nueve sede. Son patrocinios diferentes y no queremos que en ningún momento haya ningún tránsito de dinero del deporte que vaya a la sede.

Una parte importante de ese legado es cuidar mucho a los patrocinadores y tratarles con mucha profesionalidad para tratarles de demostrar dónde se invierte cada euro que dan. Tratar de demostrarles cada euro dónde se invierte. A veces se consiguen medallas, a veces no, pero desde luego el trabajo se hace y se hace muy bien. EFE

