Douvikas, baja por un proceso febril

Vigo, 4 ene (EFE).- El delantero internacional griego Tasos Douvikas es baja para el partido de Copa del Rey que mañana, domingo, disputará el RC Celta contra el Racing de Santander en El Sardinero.

“Lleva toda la semana aquejado, con fiebre y amigdalitis. Tasos no ha venido a entrenar los últimos tres días porque está con un proceso febril alto”, explicó el entrenador del Celta, Claudio Giráldez.

Su baja se une a la del lateral izquierdo serbio Mihailo Ristic, quien sigue recuperándose de la rotura fibrilar de grado I que sufrió en el muslo derecho durante el partido contra el Sevilla, a mediados de diciembre.

En su comparecencia ante los periodistas, el técnico celeste desveló que le ha trasladado a Douvikas su deseo de que continúe en la plantilla, después de que el jugador pidiese al club salir en este mercado invernal.

“Tasos necesita sentirse cada vez más importante, con más minutos. En la conversación que he mantenido con él, le he dicho que yo no quiero que se marche de aquí, a partir de ahí veremos qué pasa”, apuntó.

En este sentido, dejó claro que el atacante heleno entrena “muy bien” durante la semana, aunque él tampoco quiere tener a nadie descontento.

“Él está comprometido con el equipo y yo quiero que todo el mundo esté feliz, convencido de estar con nosotros. Aquí cada uno busca lo mejor para su futuro”, concluyó. EFE

dmg/og