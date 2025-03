Reproches entre Gallardo y Gutiérrez en el debate de las primarias al PSOE extremeño

Mérida, 3 ene (EFE).- Esther Gutiérrez, candidata a la Secretaría General del PSOE de Extremadura, ha acusado al actual secretario, Miguel Angel Gallardo, de 'inocular el miedo' en el partido desde su llegada al cargo, mientras que este considera que ella ha dado el paso tras quedar fuera de la Comisión Ejecutiva Federal.

Gallardo y Gutiérrez han celebrado este viernes el único debate del proceso de primarias, que concluirá el sábado 11 de diciembre, y en el que ambos han intercambiado numerosos reproches sobre la 'división' que hay ahora en el PSOE y el papel que este juega como oposición a gobierno de María Guardiola.

'Vengo a recuperar la libertad interna y eliminar el miedo', ha dicho la vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres, que ha criticado que Gallardo apele a la unidad, pero luego se reúna con otros tres compañeros del partido "en una mesa camilla" para ver "cómo se puede parar a Esther Gutiérrez'.

Ha añadido que se presenta porque 'no reconoce' a este PSOE, que no funciona y en el que no hay 'proyecto ganador'.

Ademas, asegura que se ha convertido en un partido en el que no se puede 'discrepar', acusación que ha rechazado Gallardo, que ha defendido su trabajo para acercar el partido a los militantes y la sociedad desde que accedió al cargo hace nueve meses, que es una realidad 'y no un modelo improvisado de la noche a la mañana'

En un debate, por momentos tenso, Esther Gutiérrez ha destacado la necesidad de que el secretario general se dedique en exclusiva al cargo y Gallardo ha aprovechado para recriminarle que cuando tuvo la oportunidad de seguir como diputada en la Asamblea de Extremadura optó "por la comodidad" del cargo en la diputación cacereña.

Miguel Angel Gallardo ha puesto en duda que Gutiérrez se hubiese presentado a las primarias si en el último congreso federal del PSOE hubiera formado parte de la ejecutiva, a lo que esta le ha respondido que él es 'el único culpable' de esa decisión, ya que se ha dedicado a 'excluir a los que no te votaron' y a 'dinamitar el partido' para 'no perder el sillón'.

La candidata también ha defendido que se necesita un PSOE con garantías para ganar a Guardiola, y ha añadido que no tiene miedo a que esta convoque elecciones anticipadas y sí a que los socialistas tengan una alternativa, porque cree que con Gallardo no se ha hecho nada y se ha dedicado 'más tiempo a hacer oposición a Pedro Sánchez'. EFE

(foto)