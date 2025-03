Munar: "Estoy demostrando que estoy dando pasos hacia adelante"

Redacción deportes, 3 ene (EFE).- El español Jaume Munar que alcanzó en Hong Kong por primera vez unas semifinales en pista dura tras remontar al italiano Lorenzo Musetti, ensalzó el trabajo realizado durante la pretemporada que le ha proporcionado una evidente mejoría en este inicio del 2025.

"Estoy muy contento. Está siendo una semana fantástica. Creo que he trabajado muy bien durante la pretemporada y me siento muy cómodo. Estoy muy contento con el resultado y también muy contento por el trabajo que he hecho, por cómo me siento en pista", dijo el tenista balear al término del encuentro contra Musetti.

"Estoy demostrando que estoy dando pasitos hacia adelante. Son años de trabajo y no siempre recibes los frutos pronto; pero la verdad es que estoy sintiendo que voy mejorando. Estoy mejor conmigo mismo, estoy mejor con mi tenis y eso se ve en la pista y se disfruta", reconoció Munar que por quinta vez en su carrera está en unas semifinales pero hasta ahora siempre en tierra batida.

El tenista español relató que el encuentro ante Musetti, al que siempre ha ganado, fue "muy ajustado; he intentado coger mis oportunidades. Creo que en el primer set no he estado bien. Después he mejorado y en el principio del tercero, cuando creo que estaba siendo mejor he tenido fallos de más en momentos importantes; pero luego estoy contento con haber seguido y por haber tenido esa capacidad de mantenerme ahí y esa resiliencia de seguir jugando lo que tenía que jugar y haber conseguido que el partido cayera de mi parte".

"Ha sido un partido muy ajustado y podía haber caído de un lado o de otro pero hoy por suerte ha sido de mi lado", subrayó el balear.

Jaume Munar se enfrentará en semifinales, las primeras que juega desde Santiago en el 2023, al francés Alexander Muller que dio la otra sorpresa de la sesión al eliminar a su compatriota Arthur Fils, cuarto favorito.

"será un partido duro. Nos conocemos mucho, somos los dos de la generación del 97 los dos. Hemos jugado mil veces los dos desde chiquititos. Él, seguramente, lo sentirá como una oportunidad. Es verdad que a nivel de ránking los dos estamos en semifinales y ninguno se esperaba jugar uno con el otro en semifinales pero la realidad ahora a principio de temporada es que los que están en semifinales es porque vienen de hacer un buen trabajo y están preparados", dijo.

"Espero una batalla muy dura y si ha ganado a un jugador como Fils y a los que ha ganado antes es porque está dando un gran nivel y lo único que espero es seguir jugando a lo que tengo que jugar y los pasos correctos para que mi tenis mejore y ya veremos todo lo demás", concluyó Jaume Munar. EFE