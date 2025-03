García Pimienta: "El Almería es un equipo de Primera"

Sevilla, 3 ene (EFE).- El entrenador del Sevilla, Xavier García Pimienta, ha manifestado este viernes, en vísperas de medirse en los dieciseisavos de la Copa del Rey ante el Almería, que el conjunto de Joan Francesc Ferrer 'Rubi' es un "equipo de primera que está en Segunda de forma provisional".

El entrenador del Sevilla dijo en rueda de prensa que el duelo en el UD Almería Stadium llega después de la despedida de la "mayor leyenda del sevillismo", Jesús Navas y que pasada esta página, llega un duelo que calificó "de Primera y en el que hay que estar al máximo nivel".

Tras afirmar que su equipo tiene que "dar un paso adelante", el técnico sevillista insistió en la dificultad del partido en Almería y en la importancia que le concede a la Copa del Rey.

"Cuando nos ponemos la camiseta, tenemos que ser conscientes de a quién representamos. Es muy ilusionante y hay que salir a cada partido con la única ilusión de ganarlo, porque es un equipo de primera que juega en su estadio y hay que tomarse muy en serio este partido para pasar la eliminatoria", dijo.

García Pimienta informó de la baja de última hora por unas molestias estomacales del centrocampista serbio Nemanja Gudelj, aunque no puso paños calientes ante un "partido de Primera en el que hay que estar al máximo nivel".

Sobre las expectativas de su equipo en 2025, dijo que pide que "se cumplan todas las cosas" que están construyendo: todos tenemos que dar un pasito más, porque tenemos mimbres para hacer algo más de lo que estamos haciendo", afirmó.

Confirmó que el argentino Valentín Barco no irá convocado por estar ultimando su salida del club, aunque "hasta que no se acabe de hacer no se puede decir nada", eludió entrar en materia de entradas y salidas e insistió en el carácter de refuerzo de quien llegue, aunque "sí es cierto de que tiene que ser lo antes posible". EFE